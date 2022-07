Cuenta atrás para el FIB más esperado tras dos años de covid

Empieza la cuenta atrás para el FIB más esperado, tras dos ediciones sin poder celebrarse por la pandemia. Las expectativas son muy altas para esta 26ª edición que se celebrará del 14 al 17 de julio, con el 99% de los abonos vendidos, al borde del sold out, lo que demuestra las tremendas ganas del público de rememorar esta legendaria cita musical del verano.

En el recinto de conciertos, los operarios de la organización trabajan a contrarreloj para terminar de alzar las infraestructuras que componen el espacio que acogerá a miles de espectadores.

La instalación del escenario principal y de las demás plataformas avanza a buen ritmo y ya se va apreciando la gigantesca estructura donde se subirán los artistas que este año forman el cartel. Por el escenario principal, el Heineken Silver, los fibers podrán disfrutar de Izal, Kasabian, Two Door Cinema Club, Justice, Nathy Peluso y Love of Lesbian, entre muchos otros grupos.

La música en directo también sonará en el escenario Cutty Shark con Delaporte, Ginebras, Cariño, Miss Caffeina, Zahara, Ed Maverick, La M.O.D.A. y otras bandas que se pueden consultar en la página web oficial. Por último, en el escenario Shein destacarán artistas internacionales como The Snuts, Sea Girls, Circa Waves Becky Hill, The Hunna y muchos más. Además, no faltará en el recinto la clásica carpa donde los pinchadiscos se darán cita hasta altas horas de la madrugada, que estará continuamente con música, Poliakov South Beach Club.

Horarios

La organización del certamen también dio a conocer hace dos semanas los horarios de los conciertos, que ya se pueden consultar en internet, con un cartel cerrado al 100%. Los últimos abonos, así como las últimas plazas a las zonas de descanso y Glamping están disponibles en la página web Fiberfib.com.

Esta será la primera edición que podrá llegar a materializar la nueva promotora del FIB, The Music Republic, tras tomar las riendas del famoso certamen indie justo antes del inicio de la pandemia. Los organizadores son los mismos de otros grandes festivales como el Arenal Sound de Burriana, el Viña Rock de Villarrobledo, el Festival de les Arts de València, el Granada Sound y el Interestelar Sevilla, entre otros.

The Music Republic impulsó también el año pasado Luce Benicàssim, un macroevento musical adaptado a los tiempos de pandemia, que contó con numerosos conciertos de artistas de primer nivel. Pero en esa ocasión, el público tuvo que disfrutar de las actuaciones sentado en gradas y con las medidas sanitarias fijadas.