Que el 13 no te dé miedo

Los miedos controlan nuestras vidas: anudan temores e inseguridades a ese lado oscuro que tanto repelús nos inyecta una situación límite. Una mini selección de esos misterios forman parte de 13 avisos, un libro de pequeño formato impulsado por la marca tinerfeña Diego Pun Ediciones, la autora gallega Paula Carballeira y el ilustrador italiano Davide Abbati con un resultado extraordinario.

13 avisos es mucho más grande que su tamaño –podría caber en el bolsillo de una chaqueta o gabardina–, destila un afán por ir hacia lo desconocido y regala a los lectores un juego de ilustraciones –todos los dibujos se mueven alrededor del blanco, el negro y un verde frío– que conectan con los avisos que nos envía Paula. «Para que el miedo funcione de verdad lo tienes que sentir en tus propias carnes... Hace tiempo que quería abordar un trabajo como este, un proyecto que llamara la atención de unos lectores que están entre la infancia y la adolescencia. 13 avisos es un bocado muy ligero para que luego ellos decidan por dónde quieres continuar experimentando esos miedos», aclara la responsable de unos textos que repiten la receta de principio a fin. «Está lo que me contaron, lo que yo creé y el aviso», desvela Carballeira antes de explicar qué es un aviso: «Saber qué viene después de que huelas a cera en medio de un bosque o qué pasa a continuación de escuchar tres golpes». En realidad son 13 historias independientes (123 páginas) que la narradora ha cocido a través del miedo.

El milanés Davide Abbati, que ya había colaborado en una edición de Diego Pun Ediciones dedicada a la figura del poeta canario Emeterio Gutiérrez Albelo [Campanarios y primavera], asegura que ha «intentado ser fiel a su estilo y aportar un punto de vista muy personal a los cuentos de Paula», subraya en una parte de la conversación en la que confiesa que se ha inspirado en el expresionismo alemán. «Hay luces y sombras que pueden trasladar a los lectores al cine alemán y británico del pasado siglo».

«Para que el miedo funcione lo tienes que sentir en tus propias carnes» Paula Carballeira - Escritora de ‘13 avisos’

Abbati destaca la «buena complicidad» que ha existido en el triángulo cerrado con Paula Carballeira y Diego Pun Ediciones. «No deja de ser bastante curioso que trabajando desde tres sitios distintos y casi sin conocernos haya salido un proyecto tan redondo. Paula escribió, Diego Pun Ediciones me dio el libro para que lo leyera y yo me puse a dibujar». Así de fácil resume un proceso dominado por el miedo. Y es que el miedo tiene la misma capacidad que el viejo imán que no pierde jamás su capacidad de atracción.

Carballeira simplifica lo realizado en 13 avisos con una explicación que está atada a las peripecias de brujas [o bruxas] que le sirvieron de inspiración para estas «trece historias, trece advertencias o trece malos augurios», enumera sin perder de vista la fuerza que le otorga al número de la mala suerte. A ese dígito dedica un pequeño texto de la última página del libro: «Aviso 13 / El número trece. En muchos aviones no existe la fila trece. En muchos hoteles no existe la habitación número trece. Muchas personas no salen de viaje un martes trece. Pero entre el doce y el catorce tiene que haber un número trece. Un número al que echarle la culpa de nuestra mala suerte», escribe la creadora gallega.

A partir de lo que ella conoce se plantea una búsqueda universal de los miedos que atenazan al ser humano. «A veces no resulta sencillo de explicar, pero nos gustar caminar hacia lo desconocido, lo oscuro, la muerte y otras desgracias... Esa es la razón por la que después de un proceso tan brutal como el que se ha vivido en el mundo en los dos últimos años [la pandemia], siempre estamos dispuestos a regresar a aquellos lugares en los que pasamos miedo». Esa curiosidad por saber lo que aún no vemos –el gris de Galicia y una larga tradición oral se convierten en una fuente de inspiración inagotable– es lo que, según Paula, nos conduce a las puertas de un sótano que puede llegar a ser el infierno en la Tierra. «Nos da miedo, pero lo hacemos y eso no va a cambiar en mucho tiempo [sonríe] porque en nuestras vidas hay una capacidad de sufrimiento que muchas veces obtenemos de manera artificial a través de un libro».

«Cada imagen tiene un mecanismo diferente capaz de atraer al ojo del lector» Davide Abbati - Ilustrador de ‘13 avisos’

Abbati coincide con su aliada en este proyecto a la hora de aclarar algunas de las claves que captan el interés de una persona hacia una ilustración. «La figura humana es clave, pero luego existen otros elementos que envuelven una escenografía [una casa en ruinas, luces o animales] que funcionan bastante bien a la hora de meter ese miedo en el cuerpo de una persona... Cada imagen tiene un mecanismo diferente capaz de atraer al ojo del lector», expone en el desenlace de una charla en la que textos, ilustraciones y medio conforman el cóctel ideal de un puñado de cuentos para leer por la noche. «Hemos pasado algo de miedo», confiesan sin perder la sonrisa, «pero también lo hemos disfrutado muchísimo». A partir de este momento serán otros los que decidan los miedos que les han transmitido avisos como El regalo, La vecina, El hombre del sombrero, Ojos amarillos, dientes afilados o La puerta cerrada. La libertad para coquetear con el miedo puede generar alguna que otra noche de insomnio. ¡Están avisados!