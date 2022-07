Las moiras de Andrés Acosta

Andrés Acosta aprendió los colores a través de los hilos de coser. Ya desde pequeño mostró su pasión por la costura y desde entonces no ha dejado de confeccionar prendas de ensueño en las que el violeta, irremediablemente, siempre adquiere un papel protagonista. Después de vestir a importantes personalidades españolas y colar su nombre en todas las revistas de moda del momento por vestir hasta en dos ocasiones a la representante de España en Eurovisión 2022, Chanel, el diseñador palmero Andrés Acosta vuelve a sorprender al público con una nueva colección, Moiras.

Para este lanzamiento, el modista ha decidido vestir a musas que han sido importantes a lo largo de su carrera profesional y a las que ahora rinde homenaje con estos bellos vestidos. Acosta se ha inspirado en las divinidades que en la mitología griega son concebidas como las encargadas de hilar la hebra de la vida de un hombre desde su nacimiento. Aunque generalmente son representadas como mujeres de aspecto severo, las moiras del diseñador palmero dulcifican su esencia y aparecen como personas bondadosas y protectoras, lo que han sido para él estas mujeres en realidad. Isabelle, Ana, Joana, Kenza, Sandra y Estefanía son seis mujeres que se han convertido en auténticas mentoras del creativo, quien ha compartido con ellas diversas experiencias y que para él hoy representan la inspiración, el talento, la sabiduría, la generosidad y el éxito y la esencia única de una mujer libre de ser quien quiere ser.

Moiras está integrada por prendas versátiles y atemporales que cuentan con los patrones clásicos de la firma. Todas las piezas de esta nueva propuesta han sido confeccionadas íntegramente en España de manera artesanal con el satén y la muselina de seda como base en delicadas tonalidades de rosa, violeta y aguamarina. El modista confecciona batines con amplias mangas y vuelos en las faldas, así como caftanes, blusas y pantalones fluidos, cuellos de corte egipcio, tops y diferentes cinturones. Todo ello se encuentra repleto de los característicos bordados de la firma, que están realizados a mano en gran variedad de cristales y piedras semipreciosas.

Andrés Acosta explica que en los últimos años «he tenido que escuchar que mis prendas estaban hechas para vestir a modelos con cuerpos concretos pero nada más lejos de la realidad porque precisamente me he centrado en la costura a medida y tengo clientas con todo tipo de cuerpos, de edad o de etnia». Con este y todos sus trabajos el palmero trata de crear «una segunda piel» para sus clientes y aunque siempre da forma a las propuestas sobre un cuerpo base, reconoce que es interesante comprobar «el viaje» que experimenta cada prensa hasta vestir al cliente final. Con Moiras, Acosta quería presentar una colección de piezas versátiles, «que no tengan una sola puesta y que se puedan modificar o alternar con piezas de otros diseñadores».

En cuanto a sus moiras, el modista explica que a lo largo de su carrera «he coincidido con mujeres maravillosas y se me ocurrió contar con ellas para esta nueva colección porque siempre me han traído cosas buenas, me han dado oportunidades y estuvieron encantadas de participar en esta idea desde e principio», celebra el joven palmero.

Por eso Acosta transforma a las moiras en sus particulares hadas madrinas, vestidas para acudir a grandes eventos. Y para vestirlas, vuelve a apostar por tejidos totalmente sostenibles y respetuosos con el medioambiente y una vez más vuelve a defender el prêt-à-couture, que vela por los intereses de los consumidores, que no quieren ver vestidos iguales a los de miles de personas pero tampoco quieren pagar mucho dinero por un traje a medida. Y gracias a esta filosofía, el diseñador palmero vuelve a triunfar entre los consumidores puesto que algunas de las piezas de esta nueva colección se vendieron nada más ponerlas a la venta.