«Cuando empecé a escribir supe que la trama principal de mis novelas iba a ser el romance»

¿De qué trata el argumento esta nueva novela?

Es la historia de Daniela y Kwan. Ella se enamora de él cuando apenas es una niña y, obviamente, Kwan le frena en seco, pero comienzan una amistad. Al final terminan siendo algo más, pero una serie de acontecimientos los lleva a no hablarse más hasta que, diez años después, se vuelven a reencontrar.

¿Está inspirada en alguna vivencia particular?

La verdad es que no, al contrario que con mi segunda novela, Quiero volver a bailar bajo la nieve, que sí que cuento una vivencia personal muy dura, en esta novela, no. Pero no dejo de tratar temas que pueden ocurrirle a cualquiera y con el que muchas personas llegarán a sentirse identificadas.

¿Qué diferencias establecería con respecto a sus otras dos obras anteriores?

Que mi voz como autora ha madurado. También es una novela que he disfrutado mucho desde el principio y, en mi opinión, eso se transmite al lector.

¿Por qué se ha centrado en la novela romántica?

Soy consumidora de este género y, una vez que me puse a escribir, no tuve dudas de que la trama principal de mis novelas iba a ser ese mismo: el romance. Cuando escribo o leo, lo hago para evadirme del día a día y, pese a que mis novelas tienen algo de drama y de realidad, no es lo que lleva el peso de la historia, por así decirlo.

¿Cuáles son las dificultades principales a la hora de escribir una obra de este tipo?

Aunque mucha gente reniegue de la novela romántica y diga que no tiene ningún proceso de documentación, se equivocan del todo. En mi caso tuve que empaparme de varias culturas, también estudié cada uno de los rincones de Venice Beach y San Diego e, incluso, tuve que estudiar a fondo las fuerzas de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos. Además, también cuesta mucho encajar las piezas, escenas, que tienes en tu cabeza, en la página en blanco del ordenador.

¿Qué ha supuesto para usted ganar del Premio Kiwi Ra?

Ganar un premio es un escaparate importante. De hecho, hay muchos lectores que me han leído o quieren hacerlo por eso mismo. Así que estoy y estaré eternamente agradecida a Ediciones Kiwi por otorgarme este premio ya que muchos no me conocían y ahora, por suerte, ya lo hacen.

¿Hay autores de género romántico o de otro tipo de géneros que le hayan inspirado?

Quizá, la autora que más me animó a escribir fue J. K. Rowling. A ella le rechazaron unas doce editoriales antes de publicar. Pero se acabó convirtiendo en bestseller mundial y todas las películas basadas en sus novelas son taquillazos. No aspiro a lo mismo, obviamente es imposible, solo hay una J. K. Rowling, pero eso me hizo no rendirme ante las adversidades y perseguir mis sueños.

¿Tiene preparada ya una cuarta obra?

No. Hay algo escrito, apenas un par de capítulos, pero ahora estoy disfrutando de la acogida que ha tenido esta novela.

¿Qué es lo mejor y lo peor de su experiencia como escritora?

La peor experiencia fue con una editorial pirata. Hay que tener mucho cuidado porque se aprovechan de la ilusión y las ganas que tenemos los escritores, aunque eso no me impidió continuar luchando. Y la mejor, sin duda, ha sido ganar este premio y ver la novela en las librerías.