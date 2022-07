El Ayuntamiento de Vallehermoso, a través de la comisión de sus Fiestas Lustrales, ha programado para este próximo domingo, día de 10 de julio, a las 21:00 horas, un concierto acústico con tres intérpretes de renombre como lo son Pedro Guerra, Marwán y Conchita, que se subirán a las tablas del campo de fútbol, escenario principal de los festejos de la localidad gomera.

Los músicos pondrán sobre el escenario, sobre todo, piezas musicales de sus últimos trabajos, pero también temas clásicos conocidos por el gran público, en una mezcla que pretende evocar los nuevos sonidos con los acordes y letras más lejanas. Un encuentro de cantautores y poetas que son todo un lujo para el público que asista la próxima noche del domingo a disfrutar de las lustrales de Vallehermoso.

Por su parte, el cantautor Pedro Guerra (Güímar, 1966) interpretará temas de su último trabajo “Viaje”, en el que, según sus palabras, “es un disco en el que me propuse recuperar la esencia primera de mi música, con un guiño a quien cuando lo escuché me cambió la vida, como es Silvio Rodríguez”, además de sacar de su particular arca de emociones las prendidas en temas de siempre.

En el caso de Marwán (nacido en 1979, en España, de padre palestino y madre española), llega a Vallehermoso precedido de un bagaje que tiene que ver con la música, pero también con la poesía. En este caso pondrá sobre el escenario temas de sus álbumes “Trapecista” (2008), “Las Cosas Que No Pude Responder” (2011), “Apuntes sobre mi paso por el invierno” (2014) y “Mis paisajes interiores” (2017).

Conchita (Helsinki, Finlandia, 1981) entra en este cartel de cantautores por méritos propios tras encumbrarse con diferentes éxitos de la música en español desde que en 2007 decidió dedicarse por completo al mundo de la canción de autor, por lo que desde entonces ha publicado casi una decena de trabajos en solitario, siempre de la mano de genios de la música española como los productores y arreglistas Juan Luis Giménez y Pablo Cebrián, entre otros, y colaboraciones con Antonio Vega, Álvaro Urquijo o Bebe.

Este concierto está organizado por la comisión de las Fiestas Lustrales del Ayuntamiento de Vallehermoso, con el respaldo del Cabildo de La Gomera, el Gobierno de Canarias, a través de las iniciativas Canarias Viva e Islas Canarias, Latitud de Vida, y FAUCA (Federación de Áreas Urbanas de Canarias), además de firmas de la proyección de Fred. Olsen Express, Zonas Comerciales Abiertas de Canarias e Hyundai, entidades públicas y privadas siempre comprometidas con la difusión de la cultura en el Archipiélago.

Las entradas gratuitas están ya disponibles en www.lustralesvallehermoso.es