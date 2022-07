Las partituras de Terminator y Matrix serán las protagonistas del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), una nueva edición que este año se inspira en el ciberpunk, un subgénero de la ciencia ficción, y que contará con la participación de Brad Fiedel, compositor de la banda sonora de Terminator, o de Johnny Klimer, coautor junto a Tom Tykwer de la música de la última entrega de la franquicia Matrix Resurrections.

Fimucité tendrá lugar del 16 al 25 de septiembre, fechas en las que también se podrá disfrutar de la música de títulos como Robocop, con partitura de Basil Poledouris, o Tron, de la compositora Wendy Carlos, clásico de la ciencia ficción que celebra este 9 de julio el 40 aniversario de su estreno, cuyas entradas ya están a la venta.

El ciberpunk nace en la novela negra de la mano de autores como William Gibson o Bruce Sterling en la década de los 80 y ha inspirado el repertorio de bandas sonoras que sonarán este año en las galas sinfónicas de Fimucité, que este año celebra su decimosexta edición.

Programa

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; la concejal de Cultura de La Laguna, Yaiza López; y el director artístico del evento, Diego Navarro, presentaron ayer esta nueva edición que se celebrará entre Santa Cruz y La Laguna. De hecho, el Teatro Leal acogerá el próximo 16 de septiembre el concierto de apertura titulado Kilar – Glass – Navarro, en el que se podrá disfrutar de la orquesta de cámara Sinfonietta Cracovia, bajo la dirección de Kasia Tomala.

La Pop Culture Band, formación residente de Fimucité desde 2014 y cuyos espectáculos musicales forman parte de los grandes atractivos del festival, estrenará el 17 de septiembre en el Teatro Guimerá el concierto Ridley Scott: Like Tears In the Rain, en el que se hará un recorrido a través de las canciones que han formado parte de la filmografía de uno de los cineastas británicos más influyentes y responsable del clásico de la ciencia ficción y el ciberpunk Blade Runner, que este año celebra el cuarenta aniversario de su estreno.

El 18 de septiembre el programa de conciertos regresará a La Laguna, con el recital del dúo formado por Karolina Miko³ajczyk e Iwo Jedynecki (violín y acordeón clásico).

La Fimucité Film Scoring Academy abrirá sus puertas con una oferta formativa especializada dirigida a estudiantes y músicos interesados en la creación de música para el audiovisual como alternativa profesional.

Entre sus ponentes, participará el candidato a cuatro premios Óscar, Dennis S. Sands, responsable de la grabación y mezcla de partituras como Regreso al futuro, Forrest Gump, Contact, Avengers o Ready Player One.

El director artístico de Fimucité destacó que este es el festival de estas características más antiguo de Europa, y avanzó que este año realiza «una profunda inmersión» en el ciberpunk, un subgénero de la ciencia ficción que emula y plantea futuros distópicos en los que la informática domina el Universo.

El vicepresidente del Cabildo destacó que Fimucité se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del cine y de las bandas sonoras, al tiempo que avanzó que esta cita va a ser «todo un éxito», tanto los conciertos como las actividades complementarias.

Bermúdez admitió que el festival es «una realidad cultural de primer nivel» pero se preguntó qué tiene que hacer Fimucité para que el Gobierno de Canarias lo apoye de forma definitiva.

López dijo que «cada año comienza un hermoso viaje con este festival que mezcla cine y música».