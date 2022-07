Steve Aoki llega a la Isla para una nueva cita de Ritmos del Mundo

Ritmos del Mundo vuelve a traer al famoso DJ estadounidense Steve Aoki a Tenerife. La cita será el próximo día 30, en el Siam Park, y el cartel lo completarán Morad, Juicy M, Sofía Gabanna, Crankdat, FS Green, La Diabla y Fat Boyz – Conjurer. Las entradas ya se encuentran a la venta en la página web www.farra.world a partir de 55 euros. Las sesiones darán comienzo a las 15:00 horas.

Steve Aoki regresa a Canarias, donde siempre ha sido recibido por sus más grandes seguidores en estas fiestas en las que el DJ demuestra siempre que es mucho más que un pinchadiscos puesto que ofrece un auténtico espectáculo en el que el público juega un papel destacado. Con una carrera repleta de éxitos, el músico visitará Tenerife pocas semanas después de haber anunciado el lanzamiento de su nuevo disco HiROQUEST, que verá la luz el próximo 16 de septiembre. Este nuevo trabajo incluirá diferentes colaboraciones que hacen que la lista de invitados en el disco sea amplia, algo que parece que le gusta mucho al DJ puesto que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Hasta el momento se sabe que este álbum contará con más de una veintena de piezas en las que participarán, entre otros, Taking Back Sunday, Kane Brown, Timmy Trumpet, Mod Sun o Natanael Cano. Es por esta razón que Aoki podrá explorar diferentes terrenos a lo largo del trabajo. Las canciones de este nuevo disco formarán cinco capítulos relacionados con la mitológica y por eso el DJ adelanta que «este álbum cuenta una historia fantástica pero también se trata de liberarse de las restricciones. Regresé directamente a mis raíces y a partir de ahí comencé a explorar y brotaron tantos géneros».

Esta nueva edición de Ritmos del Mundo también contará con la presencia del joven Morad, el rapero y compositor español que triunfa desde el año 2018. Llega a Tenerife después de haberse posicionado este año como el artista emergente más escuchado de España en el género drill (un estilo de música trap), según las estadísticas de Spotify. No obstante, fue hace ya varios años cuando este artista saltó a la fama después de haber publicado en su canal de Youtube algunas de sus composiciones. Este año ha estado plagado de éxitos para el joven, quien sacó No y No, con el que ha llegado a las diez millones de reproducciones en Spotify. En mayo también publicó Chándal, que ha superado los 2,4 millones de reproducciones en Spotify y cuyo videoclip tiene más de 4,5 millones de visitas en Youtube.

