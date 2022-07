GranCa Live Fest: un festival cargado de sabor

Apenas quedan unos días para que de comienzo uno de los festivales musicales más ambiciosos de 2022. Se trata del GranCa Live Fest, que reunirá en el Estadio de Gran Canaria a algunos de los referentes musicales más internacionales. Marc Anthony, C. Tangana, Camilo, Residente o Dani Martín son solo alguno de los nombres del cartel de los próximos viernes 8 y sábado 9. Pero tampoco faltará el talento canario. Es el caso de Mel Ömana, una joven intérprete que triunfa en los escenarios del Archipiélago.

«Viene intenso el veranito y me siento muy contenta y también muy orgullosa de que una artista emergente como yo toque en un festival tan top. Esto para mí significa muchas cosas. Implica romper el techo, muchos avances. Significa premio y merecimiento por todo el trabajo que tiene detrás mi proyecto. Significa un montón de cosas maravillosas», explicó esta misma semana.

El GranCa Live Fest abrirá sus puertas a las 15:00 horas y dispondrá de zonas diferenciadas para disfrutar de la música, exposiciones de cosplay, juegos, zonas de descanso y hasta una tirolina.

Mel Ömana actuará en la jornada del sábado y ha preparado un espectáculo muy completo. «Voy a ir con la banda y con un dj. La diferencia que va a tener con respecto a otros shows es que ya introduzco el concepto espectáculo. Nunca, aunque haga los mismos formatos, hago mis conciertos igual. Lo cierto es que será algo que no he hecho antes y eso me emociona mucho», explicó.

Además, el público que acuda el próximo sábado a este evento multitudinario tendrá la oportunidad de descubrir, en primicia, los temas del próximo EP de la artista canaria, el proyecto Don’t worry be guarri. «Es un lema que viene a decir ‘no te preocupes, libérate’. El concepto de guarra que se le impone a una mujer siempre ha tenido una connotación negativa. Para mí es igual de esclava aquella persona que se tapa hasta arriba porque tiene miedo de que la juzguen como aquella que no se tapa nada para buscar el reconocimiento externo. Es un proceso muy personal. Yo no soy nadie para valorarlo. No entro en eso. Creo que la liberación debe venir de la libertad de que cada una pueda lidiar con sexualidad como quiera», reflexionó sobre el mensaje de estos dos nuevos temas, un aspecto muy importante en su música. Mel Ömana llega al festival grancanario con la agenda llena de conciertos. «La semana pasada tuve cinco conciertos , por ejemplo. Dos para un proyecto social, estuve en los 40 Urban de Arucas en Gran Canaria, en el Gay Pride de Las Palmas y en el Carnaval de Día para muchísima gente», celebró.

«Me siento contenta y orgullosa de que una artista emergente esté en este festival tan top»

Después de sacar su primer tema en 2019, Eat Papaya, a Mel Ömana la empezaron a llamar de todos los festivales de las Islas. «Me tuve que inventar un bolo de una hora con canciones que no tenía escritas y que creé para estar en esos festivales. Justo después vino la pandemia», recordó. «Me quedé parada, gestionando cosas y le di mucha caña a las redes. Aunque tuve la suerte de moverme en pandemia y por eso también se generaron muchos formatos. Fue interesante», añadió.

Mel Ömana es una artista grancanaria que cree en que los sueños hay que construirlos, trabajarlos. «Tengo un mensaje claro. Tengo un proyecto de vida que va en paralelo a mi proyecto artístico y por eso siempre está cargado de mensajes de empoderamiento», dijo.

Comida y maquillaje

Mientras, el festival contará también con una variada propuesta de restauración a través de la decena de food trucks que se instalarán en una zona exclusiva del recinto, que contará con todas las comodidades para degustar los distintos productos y recetas. Además, la organización ha tenido en cuenta la promoción del producto local y de kilómetro cero. Asimismo, un equipo de profesionales dará el look festivalero a todas las personas que asistan al GranCa Live Fest. Varios maquilladores y maquilladoras animarán al público a maquillarse para disfrutar de los más atrevidos y creativos looks. Son artistas que en tiempo récord son capaces de ofrecer trabajos de calidad con productos profesionales. Todo aquel que lo desee podrá tener un maquillaje espectacular en un margen de tiempo de entre 1 y 4 minutos.