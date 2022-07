«He retratado al caníbal que intenta que su monstruo interior no despierte»

¿Cómo surgió la idea de abordar un thriller donde el tema del canibalismo esté presente?

Sin proponérmelo la idea de la novela se fue cociendo poco a poco. Recuerdo ver en 2019 en la televisión una noticia que me impactó muchísimo, era sobre un chico que había descuartizado a su madre y la tenía en tápers. En la época de la pandemia comencé a leer más de lo habitual y me llevé algunas decepciones con ciertas lecturas. Libros que prometían hablar sobre una enfermedad infecciosa o un asesinato y era de lo que menos terminaban hablando. La idea surgió de ahí. Quise escribir el libro que me gustaría leer. Poder dar voz tanto a la víctima como al villano. Directo y con un lenguaje sencillo, sin demasiado relleno.

Usted estudió casos reales de este tipo de sujetos antes de escribirlo, ¿cree que no es un tema tan oscuro como la gente opina?

Me tuve que documentar para ciertos capítulos de la novela, como por ejemplo para el sabor de la carne humana o la descomposición de un cuerpo humano. Leí sobre varios casos reales, sobre todo de Estados Unidos. Y descubrí que existen más de lo que creía. En cuanto a si es un tema oscuro, mi opinión es que sí, al menos en nuestra sociedad y en la cultura en la que vivimos. En cambio hay ciertas tribus que lo ven lo más natural del mundo. Algunas se comen a sus miembros una vez fallecidos en la creencia de que sus almas permanecerán con ellos. Otras porque creen que les dará poderes sobrenaturales y les ayudará contra el envejecimiento. Pero sí, es un tema oscuro sin duda. Sobre todo cuando cometes un asesinato para lograr ese fin.

La novela está estructurada en capítulos cortos que facilitan la lectura. ¿Cree que es necesario por parte de los escritores acercarse más a lo que demandan los lectores actuales?

Soy partidaria de que cada persona escriba de la manera que más le guste y más cómoda se sienta. Si escribes pensando constantemente en el lector terminas por perder tu esencia para convertirte en algo que no eres. Creo que hay otros caminos para acercarse a los lectores, como pueden ser sacar tu libro tanto en papel como en formato digital. También se está poniendo ahora muy de moda el audiolibro. O las redes sociales para poder interactuar unos con otros. Pero al final como ya he dicho lo importante es escribir esa historia con la que te sientas a gusto. Siempre habrá un público para ella. En mi caso escribo en capítulos cortos porque es mi forma de escribir. Me gusta y me organizo mejor haciéndolo de esa manera.

Hay dos voces paralelas que cuentan la historia. ¿En qué consiste cada una de ellas?

La primera se trata de Elizabeth, una chica de dieciocho años. Es la hija mayor de la familia Baker cuya intención no es otra que pasar unas bonitas navidades en un pequeño pueblo de Inglaterra. No atraviesan por un buen momento y necesitan ese tiempo en familia alejados de la ciudad. La otra voz se trata de alguien con tendencias caníbales. A través de un diario nos va contando cómo se siente en cada momento. Cómo intenta mantener dormido al monstruo que lleva dentro y los esfuerzos que hace para no hacerlo salir. En cierto punto de la novela ambas historias se cruzan dando lugar a extraños sucesos.

¿Dónde está situada la trama y cuáles son los personajes principales?

En Castle Combe, considerado el pueblo más bonito de Inglaterra y perteneciente al condado de Wiltshire. Un lugar ideal para desconectar y pasar desapercibido. Desde que lo vi, supe que quería ambientar el libro allí. Los personajes principales están compuestos por la familia Baker. Los padres Robert y Gillian junto con sus hijos Elizabeth y Luke. Más tarde se suma algún personaje que termina siendo importante para la trama como es el inspector Javier Chil. Y por supuesto, el caníbal del que se desconoce su identidad hasta casi el final del libro.

La novela de zombies, que en el fondo trata sobre caníbales, siempre ha tenido mucha aceptación entre los jóvenes, ¿cree que en su libro existen elementos de este género de terror?

Tal vez. Supongo que lo que llama la atención sobre los zombies siempre ha sido esa parte de ficción. El morir y despertar convertidos en una especie de caníbal, si. Mi libro no es de terror, a pesar de que algunas personas lo calificaron al principio de ello. Es un thriller con tintes gores. Tiene escenas fuertes y a pesar de que no me he ambientado en una historia real para crear al caníbal, la gente sabe que este tipo de sujetos existen en la vida real. Eso produce miedo y curiosidad. También depende mucho de la persona que lo lea y de su sensibilidad.

La portada tiene el toque siniestro de Stephen King, y da la impresión al lector que va a leer una obra de miedo más que de misterio. ¿Fue esa su intención?

Mi intención fue que la portada llamara la atención, y por lo que he oído lo he conseguido. Es cierto que tiene un toque siniestro, pero es que la historia lo es. Hay un caníbal y un sótano en el que pasan cosas terribles. La portada tenía que ser siniestra e ir acorde con lo que cuenta el libro.

¿Qué repercusión ha tenido la novela hasta el momento?

Muy buena. A pesar de haber sido publicada en junio del año pasado, en solo seis meses en el mercado consiguió ser la tercera novela más vendida del año 2021 de la Editorial. Estuvo entre los cien libros más vendidos en el mercado mexicano. Sabía que este tipo de historias suelen gustar bastante en México, pero no me imaginaba la buena acogida que tendría. Incluso me han llegado felicitaciones a través de Twitter del otro lado del charco. He podido asistir a firmas en algunas librerías, además de a dos ferias del libro. Y hace poco menos de un mes asistí al evento LPA Confidencial, invitada por Mayte Martín, directora y fundadora del festival internacional de género negro y policiaco LPA Confidencial.

¿Qué ha sido lo más positivo y negativo de esta primera experiencia como escritora?

Sin duda las positivas superan a las negativas. Publiqué este libro con pocas expectativas, con la esperanza de que al menos unos pocos me leyeran. No creí que fuera a gustar tanto, hasta el punto de ver en la biografía de alguna persona que soy una de sus escritoras favoritas. He conocido a gente muy bonita. Trabajadores de las librerías de toda la vida de nuestra isla. Me abrieron las puertas sin pedir nada a cambio, ayudándome a que me conocieran. También a reseñadores, lectores, sin olvidar mis compañeros. Una comunidad muy bonita de escritores y escritoras en redes, en su mayoría autopublicados, pero con una calidad increíble, los cuales me han apoyado bastante. Pero no voy a engañar a nadie diciendo que todo ha sido maravilloso, me gusta ser sincera y he de confesar que en un principio surgieron varios imprevistos con la corrección, el diseño y la logística. Me sentí bastante indefensa pues eran cosas que se pudieron haber evitado y escapaban a mi control. Estaría faltando a la verdad si dijese lo contrario y creo que es algo que la gente debe de saber. Sobre todo los que se quieren embarcar en este mundo.

¿Tiene preparado otro trabajo en breve?

Así es. Hace muy poco que acabé mi segunda novela. La he dejado reposar un poquito y ahora me encuentro ultimando detalles para enviarla a la correctora. Es un thriller diferente, no tiene los tintes gores del primero, pero sí la intriga y el suspense. No puedo adelantar demasiado, solo que se trata de alguien que se encuentra encerrada en una clínica psiquiátrica, según ella sin motivo fruto de una conspiración en su contra. ¿Será verdad? ¿Será mentira? He ahí la cuestión.