Camilo: "En mis conciertos yo soy un invitado más, pero estoy al otro lado del micrófono"

Con tan solo 28 años, Camilo tiene el mundo entero a sus pies. Es uno de los artistas latinos más seguidos del planeta, y canciones como 'Favorito, Vida de Rico, Por primera vez o Tutu', con cientos de millones de reproducciones online, están en lo más alto en las listas de éxitos internacionales. Su gira mundial, ‘De Adentro Pa Afuera Tour’, tiene parada en varios puntos de España este verano.

¿Qué se escuchará en su próximo concierto en Mallorca?

El concierto está pensado para despertar sentimientos en los asistentes, incluyéndome a mí mismo. Yo soy un invitado más, pero estoy al otro lado del micrófono. Es un tour completamente diferente, lleno de canciones que todavía no hemos compartido en vivo. Es toda una experiencia, más que un simple cúmulo de canciones. Es una manifestación de mi honestidad y la de muchas otras personas. Estoy muy emocionado.

No es su primera vez en la isla.

No, ya estuve el año pasado en ‘Mis Manos Tour’, y tengo muchas ganas de volver.

El pop ha pasado de sus orígenes estadounidenses y británicos a estar copado de música latina.

Yo también estoy asombrado y muy agradecido de que haya tanto espacio para artistas como yo. De todas formas, no sé si me identifico con ese género. Las divisiones en el arte han sido históricamente muros que cada vez parecen más finos, hoy son casi paredes de papel. Por lo menos en mis álbumes se nota que suspendí la materia de identificar géneros, soy muy malo para eso. Me gusta más la diversidad.

¿No hay un género en el que se sienta más cómodo?

Evito las etiquetas. Es más, me esfuerzo por borrar esos límites. Para el que me ve desde fuera entiendo que es fácil encasillarme, pero no soy bueno haciendo eso conmigo mismo. Yo creo canciones que me representan y me inspiro en ideas o sentimientos. No tengo en cuenta si es una bachata, un merengue o reguetón.

¿Por qué ‘De adentro pa afuera’ como título de su gira?

Es el título de mi gira, del álbum que sale en septiembre y de este capítulo de mi vida. Estoy descubriendo que las cosas que tenemos dentro son verdaderamente valiosas en la medida en la que lo sacamos al exterior para compartirlo con los demás. Es algo que he vivido en primera persona con el nacimiento de mi hija, Índigo, y es lo que intento transmitir en esta gira.

Se le conoce como el latino que se niega a sexualizar sus canciones. ¿Es consciente de que usted es una excepción?

Me encantaría pensar que el machismo solo se manifiesta en la música. Es muy triste, pero el machismo continúa en todos los ámbitos de la vida, no solo en el arte. Yo procuro ser honesto en mis canciones, no hablarle a las mujeres como no hablaría a mi esposa. Así que me tomo la pregunta como un halago, pero prefiero no señalar qué es sexista y qué no, porque ya está claro que es un problema todavía muy presente.

Uno de sus mayores éxitos es 'Vida de rico'. ¿Una vida de rico es lo mismo para Camilo que para el resto del mundo?

Seguramente no. Cada uno interpreta la riqueza a su manera. Hay gente tan pobre que solo tiene dinero, y hay personas que pese a vivir en la necesidad son felices y ricas. No entiendo la riqueza como un cúmulo de posesiones, sino como un estado interior. Mi canción habla sobre eso de manera un poco folklórica. La escribí cuando tenía la bendición de estar buscando una casa con mi esposa. La posibilidad de tener un espacio físico para nosotros era un sueño hecho realidad, y lo quise inmortalizar en una canción.

¿Qué papel ha jugado Dios en su carrera?

Me resulta complicado hablar de Dios porque no cabe en las palabras. Yo soy una persona con ganas de despertar lo verdaderamente profundo y significativo de nuestra experiencia humana. Hay gente que lo llama Dios, yo a veces también porque necesito una palabra para que mi gente me entienda. Para mí es una búsqueda diaria, tiene una importancia vital.

Tengo que preguntarle por su bigote. ¿Es su emblema?

Es mi identidad. Gracias a Dios, cada vez hay más espacio para ser quien uno quiera ser. Uno de los mensajes que transmito en mi música y en mi carrera es que vale la pena ser tú mismo. Si estéticamente te identificas con una persona que lleva bufanda y pajarita encima del sombrero, que así sea. Yo, personalmente, me miro al espejo y me veo guapo. Eso es lo que significa mi bigote: que me gusta, y ya está. Y le gusta a mi esposa, que es lo más importante.

¿Usted era otro Camilo antes de ser famoso?

Sí, por supuesto. Yo dejo que me influyan las cosas que pasan en mi vida. Hay romanticismo y cinematografía alrededor del ‘nunca cambies’, como si eso fuera algo bonito. Uno tiene que tener la posibilidad de evolucionar y transformarse. Yo vivo cosas tan grandes y bonitas que sería una locura ser el mismo de antes. Es obvio que he cambiado... espero que para bien.

¿Qué cambiaría de su vida?

Nada, creo... bueno, sí. Cambiaría el aire acondicionado de mi cuarto, que no enfría, y me gusta dormir fresquito.