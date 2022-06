Las nuevas expresiones de la danza serán protagonistas este domingo, día 26 de junio, en el Espacio Cultural Castillo de San Felipe con la puesta en escena de Indico, a cargo de la Compañía Daniel Abreu, del bailarín y coreógrafo tinerfeño, Premio Nacional de Danza 2014. El espectáculo, organizado por el área de Cultura de Puerto de la Cruz, forma parte del catálogo de la Red de Espacios Escénicos Municipales del Cabildo de Tenerife que gestiona Auditorio de Tenerife.

Índico es un trabajo creado para espacios no convencionales. Nace del deseo de Abreu de seguir buscando en lo simbólico: una sucesión de cuadros e imágenes en acción en una atmósfera poética. Una figura sin rostro se mueve buscando a través del espacio algo que no se sabe qué es. Su cuerpo, que se contornea en caminos invisibles, parece chocar con otros gestos, ideas o densidades. Va construyéndose a sí mismo en un camino que, aunque accidentado, le conforma, como las líneas de su rostro, que no se muestra al público. Creada en el año 2004, la Cía. Daniel Abreu ha presentado hasta la fecha más de cincuenta trabajos coreográficos. Su director y creador ha desarrollado su trabajo en distintas compañías y colectivos de danza y teatro del panorama nacional y como creador, atesora una dilatada trayectoria, producciones que han podido verse en muchos países, donde han sido reconocidas por crítica y público.