El Manrique inmortal, en imágenes

Televisión Española estrenó recientemente uno de los últimos proyectos del cineasta tinerfeño Miguel G. Morales, una producción en la que el autor tinerfeño vuelve a transitar por el universo de uno de los creadores más recordados de Canarias, César Manrique. Se trata del proyecto Utopía Manrique, que aún se puede visualizar a través de la web de Televisión Española.

El proyecto fílmico nació para cerrar las conmemoraciones por el centenario del lanzaroteño de la mano de su Fundación. No obstante, Morales lleva trabajando sobre la figura de César Manrique desde 2011. «Me he ido encontrando con diferentes capas sobre su obra y sobre él», detalló. De esos descubrimientos han nacido proyectos como Taro, Maestro de obra o Las Manos. «Esta oportunidad surgió a raíz de una llamada de la Fundación César Manrique para trabajar en el centenario. Empecé entonces a investigar fuera de España y de ese trabajo surgieron archivos inéditos muy valiosos y variados», recordó el director de la cinta. Una de las curiosidades de esta Utopía Manrique es la participación del Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación y biógrafo del artista. «Tenía que estar presente. Como pensador, ha abierto nuevas capas de Manrique y yo le dije que haría la película si él hacía el guión», dijo el director. Una de las frases del protagonista que se rescatan gracias a esta producción y que sirven de leitmotiv para la cinta es «soy un contemporáneo del futuro». «Este es un relato bastante diferente a cualquiera de los que he hecho sobre él», admitió. La voz en off del documental la pone la actriz ganadora de un Goya Charo López, que interpela directamente al espectador. «Utopía Manrique es un encaje, una simbiosis de percepciones de César y de reflexiones de Gómez Aguilera sobre lo que significa César», añadió.

La cinta, que nació para cerrar las conmemoraciones de ese centenario, se estrenó en uno de los espacios donde la huella de Manrique ha quedado mejor inmortalizada: los Jameos del Agua. «Hemos desvelado con ella muchos archivos durmientes sobre César, imágenes que conservaban algunos de sus amigos y amigas.Recuperamos imágenes en Alemania, por ejemplo, y de los archivos de Televisión Española que no estaban aún digitalizadas». De hecho, hallaron un total de cinco programas nunca vistos sobre el artista sobre los que su propia Fundación no tenía constancia. Además, se incorporaron imágenes de algunas latas que Manrique conservó y que tampoco se habían digitalizado.

La música es otra de las señas de identidad de Utopía Manrique. Llega con la firma del compositor y músico macedonio afincado en Tenerife Mladen Kurajica. «La música es diferente, innovadora. Siempre he trabajado con artistas canarios y eso le da un toque más fresco», celebró Morales.

La pandemia evitó que la cinta saliera en el momento que estaba previsto, el 24 de abril de 2020. Pero la parte positiva fue que se montó «en Famara, el taller de la sensibilidad de César Manrique». «Él desbordó el marco como artista, creó una ficción para construir su personaje creando, a su vez, imágenes icónicas. Todo nace de una gran verdad porque es un personaje natural, no de poses. Es el Manrique que crea para vender su proyecto artístico», concluyó Morales.