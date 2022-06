Fito Cabrales: «Tras venir de la incertidumbre, esta es la gira más increíble que hemos tenido»

Regreso a los escenarios tras la pandemia. ¿Cómo lo estás llevando?

Es la gira más increíble que hemos tenido, no solo la nuestra, te hablo seguramente de todas las bandas, porque tiene ese punto extra. Veníamos de una incertidumbre de no saber ni si íbamos a poder salir a tocar. A cada ciudad que vamos, cada concierto hay miles de personas. Pero no quiero olvidar el punto de vista que teníamos hace no tanto, unos meses, cuando ni sabíamos que íbamos a poder empezar la gira. Que encima arrancó un poco accidentada, tendríamos que haberlo hecho en Santander y ni siquiera pudimos hacerlo allí por las restricciones covid. A cada ciudad que vamos estamos festejando que nos podemos subir a las tablas y enseñarles el nuevo disco.

Llevaban sin sacar disco desde 2014. ¿Les afectó la pandemia en ese sentido?

Hay dos causas. Normalmente tardo bastante en sacar discos porque es el ciclo que necesito. Pero es verdad que tendría que haber salido antes, pero llegó la pandemia. Estábamos terminando de grabar, nos faltaban unos coros y tardamos un año en hacerlos. No pudo salir antes por eso.

Este sábado tocarán en la plaza de la Música. ¿El público escuchará también los clásicos? Además del disco nuevo.

Sí. Hombre, la ilusión realmente es salir y tocar para la gente. La gira se llama Cada vez cadáver, que es el último disco y de las 10 canciones tocamos ocho. Es la alegría después de tanto tiempo con el disco guardado, son canciones que nunca las habíamos cantado, solo las habíamos ensayado mil veces. Hay varias alegrías en esta gira, por un lado, presentamos el disco nuevo, con canciones nuevas que refrescan el repertorio. Otra, está Coque Jiménez, que también grabó el disco, a la batería. Y luego, quitando las Islas, estamos yendo de gira con Morgan, que es una banda maravillosa que admiramos mucho.

Tanto en Gran Canaria como en Tenerife, son otros los teloneros. ¿Los conoce?

Está Red Beard sí. Los conozco de pura casualidad. Estaba un día en casa escuchando Blackberry Smoke y me dijo un amigo, “pues hay unos canarios que se parecen a estos”. Pero no le hice mucho caso más. Luego ya cuando nos dijeron que serían ellos, ya indagué más.

A cada sitio que van, las ganas serán inmensas de reencontrarse con el público.

Claro, por de donde venimos. Todas las bandas tenemos hambre de hacer conciertos; hombre, al menos en mi caso también tengo ganas de ir a conciertos, ahora en dos semanas quiero ir a ver a Cory Wong, que toca en Madrid. Tengo unas ganas de la hostia de ir a un festi. Pero sí, a cada ciudad a la que vamos no puedes dejar de pensar que no hace tanto tiempo dudábamos de que nuestra profesión tuviera continuidad.

Al final la clave para una banda es la música en vivo.

Por supuesto, en general para toda la música. Es verdad que con los años aprendes a disfrutar de otras cosas. Cuando tenía 20 años, decíamos vamos a grabar un disco y quería hacerlo en dos horas. No disfrutaba de eso, pero con el tiempo lo haces, incluso haciendo promo, parece mentira. Porque quiero hablar con la gente, escuchar. No obstante, la recompensa de hacer maquetas, de ensayar, de la promo, los vídeos, la recompensa es subirse al escenario. No lo concebimos de otra forma.

¿Aprovechó para repensar algo del disco en la cuarentena?

No tuve ni el más mínimo conato de inspiración durante toda la pandemia. No se me ocurría ninguna frase, cuando escribes buscas palabras y cuando lo hacía no se me venía ninguna que no fuera AstraZeneca. Vamos a dejarlo para cuando el mundo empiece a girar. Ni una coma.

Dedicó el tiempo para otras cosas.

Bueno, hablo de escribir. Una cosa es hacer letras de canciones y otra componer. Como músicos estamos todo el día tocando; entonces siempre hay cosas que haces, te llaman la atención y te las guardas. Estamos siempre archivando ideas que igual un día tendrán forma de canción. Es un juego. A lo mejor me pongo con ellas dentro de seis meses y digo cómo se me ocurrió tocar esto alguna vez.

¿Les queda todavía mucha gira por delante?

Nos quedan los dos conciertos de Canarias. Dos en Madrid, luego vamos a Mallorca y acabamos en Santander. Para finales de julio hemos acabado la gira y ni nos hemos dado cuenta. Los vamos a disfrutar en esta recta final.

¿Tiene algo de especial el público de Canarias?

Siempre lo digo, creo que todas las bandas, notamos, como estáis lejos, que nos recibís bien. Agradecéis que pasen las giras por allí. No es fácil llevar una producción como la que hacemos nosotros hasta las Islas. El otro día tocamos en Cáceres y según salimos los camiones se fueron para Canarias. En verdad es un extra a favor, notamos que la gente, los canarios, nos reciben sabiendo que las bandas que vamos hasta allí hacemos el esfuerzo. Para nosotros también es especial, cogemos un avión y demás, es como si nos fuéramos a otro país. Cada vez que vamos es una celebración.

En el público en general, ¿notan que la gente acude con ganas a los conciertos? Después de todo lo de estos dos años.

Lo estamos notando todas las bandas. Por los dos lados eh, la gente y los propios músicos. Hay un extra de felicidad. Los conciertos son happy [felices]. Todo el mundo está súper a gusto, hay una expresión en el rostro en el público de felicidad. Desde el escenario se vive. Ir a un concierto es una celebración, algo colectivo, y que la gente se pueda juntar otra vez es un motivo extra.

¿Los fans tardarán tanto otra vez en ver nuevos temas?

No lo sé. Nunca he tenido una respuesta a eso. Estamos todo el día tocando; es verdad que no quiero estar más de un año girando, para hacer canciones necesito estar parado. Antes de chaval podía hacer conciertos, escribir canciones y papiroflexia a la vez, pero ahora mismo, quizá con menos neuronas, necesito abarcar cada proyecto en el momento. No tengo un plan de jubilación eso sí.