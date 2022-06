La cantante caboverdiana Nancy Vieira, los músicos Bau y Sthepan Almeida, Olga Cerpa y Mestisay, presentan mañana, a las 20:30 horas, el espectáculo Una noche en el Leal en el espacio escénico lagunero. Vieira (Bissau, 1975) es una de las artistas más reconocidas que actualmente explora el inmenso patrimonio musical de Cabo Verde que, en el caso concreto de morna, ha sido incluso recientemente distinguido como género por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El concierto promete un sugerente recorrido por los sonidos de Canarias y Cabo Verde. No es la primera vez que Olga Cerpa y Mestisay ponen su interés en la música del hermano archipiélago volcánico.

Vieira es una de las grandes defensoras de la morna un patrimonio cultural de Cabo Verde que acostumbra a presentar por todo el mundo: «Conozco la morna desde que tenía 6 o 7 años”, cuenta la cantante, cuyo padre, músico aficionado, guitarrista y violinista, se convirtió en ministro de Transportes y Comunicaciones en el nuevo gobierno que consuma su independencia en 1975, justo antes de que terminara el período colonial de Portugal con la Revolución de los Claveles en abril de 1974. Sobre la dimensión de la morna explica que a quienes les gusta «siempre han valorado su importancia para la identidad cultural caboverdiana. Sin embargo, no es un género que atraiga a multitudes y haga vibrar al público en los festivales más importantes de nuestro país», reconoce. Menciona que en sus mornas y canciones aborda «temas de alerta por aspectos de la vida social, pero no digo que canto música protesta. Las mornas de Cabo Verde son como el fado, cantan saudade y temas muy parecidos a los del fado. Fado y morna son hermanos, son melodías muy cercanas», dice.

Mar, añoranza y distancia

«Cantar junto a Cerpa en Canarias será un placer», señala Vieira, quien confiesa que acostumbra acompañarse en sus conciertos «de voces que me gustan y admiro mucho y con las que he trabajado a lo largo de los años, y la cantante canaria es una de ellas. Canto canciones que me gustan, que me despiertan algún tipo de emoción, por el mensaje, por la melodía… Mi género favorito es la morna pero me gusta cantar temas hermosos, de los más variados géneros de la música caboverdiana», explica la artista que reside en Lisboa. «Mi país es Cabo Verde, mi corazón es Cabo Verde», añade la cantante que confiesa que cuando está lejos de su pequeño país escucha los sonidos de las mornas en las olas.

Su música, que habla de viajes y de mar, de añoranza y de distancia, vive en diferentes equilibrios, algo que siempre ofrece una dinámica especial a sus conciertos, a los que siempre trae mornas y funanás, coladeiras y más estilos que se extienden por el océano y el mundo.

Sobre la fusión y sus posibilidades sostiene: «me parece muy interesante y atrevida la aventura de la fusión que muchos de mis compañeros artistas han hecho de la música caboverdiana con otros estilos. Retratan en sus canciones sus vivencias, sus influencias, sus anhelos». El éxito de Cesária Évora abrió las puertas a otras voces de Cabo Verde como Mayra Andrade, Dulce Matías, Maria de Barros, Suzanna Lubrano o la propia Nancy Vieira, que reconoce sus influencias provenientes de la música brasileña, cubana y portuguesa, pero también de estilos como el blues y el jazz, o la música clásica. La música cubana también influye en la obra del caboverdiano. «Mis dos hermanos mayores estudiaron en Cuba. Y siempre que iban a casa regresaban con música popular cubana. Me gusta mucho, me identifico mucho con ella, y el pueblo caboverdiano tiene una forma de ser en la música que es muy parecida a la cubana», añade la cantante, cuya esencia respeta igualmente lo criollo, la lengua nacional utilizada por la cantante para componer el repertorio de sus discos. «No renuncio a expresarme desde la lengua de raíz de mi tierra natal», asevera. «Nuestro idioma oficial es el portugués, pero en nuestra vida cotidiana hablamos criollo. Cuando estoy muy feliz sale el criollo».

En algunas de las producciones discográficas de Olga Cerpa y Mestisay aparecen versiones de populares autores de esas islas que ellos han versionado al español. Con Amandio Cabral, autor de la famosa sodade, mantienen una amistad en la distancia y con Nancy Vieira y Stephan Almeida, el guitarrista hijo de Bau, han propiciado encuentros en directo y distintas producciones discográficas. De hecho, Vieira, heredera natural de Cesária Évora, estuvo hace algunos años en Canarias por primera vez acompañando a sus amigos canarios.

En esta ocasión, sin embargo, el reto es más ambicioso porque en el directo que ofrecerán mañana en el Teatro Leal y en la jornada siguiente en la capital grancanaria, contarán con la presencia de Rufino Almeida Bau, el instrumentista más prestigioso de la música popular caboverdiana.

Su reconocimiento internacional, después de haber formado parte durante cinco años del original grupo musical que acompañó a Cesária Évora, se produce gracias a que Pedro Almodóvar incluye uno de sus hermosos temas, el titulado Raquel, como parte de la banda sonora de su película ‘Hable con ella’.

Olga Cerpa, junto a su banda habitual, Nancy y Bau, acompañados también por los caboverdianos Stephan Almeida en la guitarra y el pianista Humberto Ramos abordarán un repertorio donde se mezclarán temas del cancionero del combo canario junto a algunos de los temas más populares del repertorio de aquel archipiélago africano.