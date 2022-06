Samantha Martin & Delta Sugar llenan de ‘funky’ y ‘soul’ el Aguere Cultural

Los canadiense Samantha Martin & Delta Sugar aterrizan en el escenario del Aguere Cultural el sábado 17 de junio para ofrecer su repertorio más renovado, repleto de ritmos funky y soul. La cita dará comienzo a las 22:00 horas y las entradas se pueden adquirir en la plataforma on line Tickety. La cantante adelanta que el grupo tiene «tanta alegría y buenas vibraciones para compartir con la gente encantadora de Tenerife» que está deseando subirse al escenario y avisa: «Traigan sus zapatos de baile porque bailaremos y llenaremos sus corazones de felicidad». Así, invita a todo el público tinerfeño a no perderse este encuentro.

No es la primera vez que la cantante americana y su grupo están en Canarias pero ahora llegan después de haber vivido su año más decisivo, 2019, cuando dieron el gran salto al mercado internacional con su trabajo Run to Me. La pandemia trastocó muchos de su planes profesionales pero aprovecharon el tiempo para grabar su último trabajo, en el que los artistas continúan explorando todas las aristas del amor desde los sonidos de la música americana, con el soul y el góspel ocupando un lugar destacado.

Samantha Martin llega acompañada de su banda, seis músicos con los que ofrece un poderoso espectáculo. La cantante reconoce que tiene muchas ganas de regresar a la Isla con todos sus compañeros de aventuras. «Tenemos un nuevo álbum, The Reckless One, que está lleno de canciones alegres y divertidas para compartir». Además, tocarán algunos de sus temas favoritos de su anterior disco Run To Me. Así que prometen un «muy buen espectáculo».

No es la primera vez que los estadounidenses actúan en Tenerife y aún recuerdan la última ocasión en la que se subieron a un escenario de la Isla, cuando el público «realmente se metió en nuestro espectáculo» y participaron en su propuesta cantando y bailando. «¡Estamos seguros de que será lo mismo esta vez!», afirma la artista quien se muestra muy entusiasmada por su visita a la Isla.

Ritmos

A lo largo de su carrera artística, Samantha Martin siempre ha sido muy fiel a sus propias raíces musicales, a pesar de ello, ha probado muchos estilos de música «pero siento que nuestro último sonido», que combina ritmos de blues, soul, funky y R&B, y «donde está realmente mi corazón» es uno de los que más orgullosa se siente. Además, sabe que su público también disfrutará de esos ritmos.

Aunque durante la pandemia no ha dejado de trabajar, Martin afirma que escribe sobre cosas desde una perspectiva retrospectiva y, dado que los eventos continúan desarrollándose, «realmente no siento que lo haya superado por completo todavía». No obstante, reconoce que escribió una canción, que de hecho están interpretando en esta gira que la trae hasta Tenerife, y que se titula Go In Love, «que trata sobre la profunda división que ha tenido lugar entre las personas durante los últimos cinco años, más o menos». Así, explica que aunque es algo «oportuno», «no necesariamente tiene que ver con la pandemia».

Samantha Martin siempre ha sostenido que «tiene la responsabilidad de compartir un mensaje de esperanza» cada vez que se sube al escenario. Cuando en 2019 escribió las canciones para The Reckless One, «me sentí muy esperanzada, y todavía hoy me siento así». La cantante defiende que «cada momento de adversidad en nuestra vida trae oportunidades para crecer y ver el lado positivo» y sentencia que, aunque en ocasiones el crecimiento «puede ser difícil o doloroso, al final se es mejor persona gracias a ello».