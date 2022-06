El periodista Owen Jones celebra la política española inclusiva

Con tan solo 37 años, es una de las voces más importantes de Reino Unido. Owen Jones (Sheffield, 1984) es columnista de The Guardian y ha escrito varios libros que incluso han sido incluidos en la lista de los diez mejores libros de no ficción de New York Times. Estos días está en Tenerife para participar en la quinta edición del Culture & Business Pride y recibir el Premio People en los Alan Turing Awards, celebrados en el Auditorio de Tenerife.

Considerado por The Daily Telegraph uno de los cien pensadores de izquierdas más influyentes, esta semana también se encontró con el público tinerfeño en un acto que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, junto al escritor y periodista Javier Cid, donde hablaron de periodismo. Owen Jones se muestra muy feliz de poder participar en este festival centrado en la comunidad Lgtbiq+, un colectivo que «en los últimos años ha ganado derechos y libertades» y que, sobre todo, «ha permitido que cambien actitudes sociales y públicas a través de la cultura, el arte o la literatura», explica el inglés. «Es genial poder reunirnos y discutir sobre diferentes temas para mostrar el impacto que han tenido las personas Lgtbiq+». No obstante, también advierte: «Debemos seguir luchando porque aún existen grandes problemas, sobre todo en colectivos como el de las personas trans». Por todo ello, reconoce que recibir el Premio People en los Alan Turing Awards es satisfactorio pero matiza que no se trata de un reconocimiento individual, sino colectivo porque «estamos logrando cambios porque estamos luchando juntos», afirma. Y precisamente en cuanto a los retos que aún quedan por abordar, Jones destaca los problemas a los que se está enfrentando el colectivo trans, sobre todo en países como Reino Unido. «Muchos medios o políticos están atacando y amenazando a las personas trans», lamenta el periodista quien alerta de que «la violencia contra el colectivo Lgtbiq+ ha aumentado en Gran Bretaña»: los crímenes de odio homofóbicos se han triplicado y los crímenes de odio transfóbicos se han cuadruplicado. Lucha constante Y todo eso mientras la crisis ha ocasionado recortes y medidas de austeridad en muchos servicios de los que dependen las personas Lgtbiq+. «Tenemos tasas más altas de ansiedad pero los servicios de salud mental han sufrido recortes y los servicios de apoyo específicos para el colectivo se han recortado drásticamente». Por todo ello, «lo más importante es apoyar a las personas trans que quieren luchar contra la violencia renovada contra el colectivo Lgtbiq+ y demandar y fomentar los servicios que están diseñados específicamente para apoyar a estas personas», concluye Owen Jones. El periodista combina su trabajo como columnista en The Guardian con sus intervenciones en cadenas como BBC News, BBC One o Sky News y no deja de pensar en cuál será su próximo libro. Con Chavs: la demonización de la clase obrera obtuvo en 2011 la fama internacional. A lo largo de este tiempo también se ha significado en temas como la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Aunque en un principio estuvo a favor del brexit y siempre ha sido crítico con la UE, reconoce que «el acuerdo que ha negociado Boris Johnson es muy malo para la economía británica y para nuestro nivel de vida, así como una amenaza para el acuerdo de paz de Irlanda del Norte». A pesar de ello, en los últimos tiempos su columna se está centrando mucho en la situación que vive el colectivo trans en su país porque «la atmósfera empeora y, como periodista gay, creo que es lo que debo hacer». Además, avanza que su próximo libro, cuyo título provisional es La alternativa y cómo la construimos, trata de recopilar ejemplos alrededor de todo el mundo que puedan inspirarnos, «desde viviendas de emergencia climática hasta la lucha por los derechos de los trabajadores y o del colectivo Lgtbiq+». Jones se encuentra inmerso en la escritura de este libro que desea que esté «lleno de esperanza sobre el tipo de mundo que podemos construir». En este sentido, Owen Jones celebra que países como España estén dando un paso adelante en materia de derechos Lgtbiq+. Afirma estar «muy impresionado», con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz a la que califica como «una política notable y carismática que es admirada y respetada por parte del pueblo español». No obstante, Owen Jones reconoce estar preocupado por el ascenso en el poder que está experimentado Vox: «Es un partido de extrema derecha y una amenaza para las personas Lgtbiq+, y también para otras minorías». Por ello, confía en las nuevas generaciones, que «luchen para hacer retroceder el tipo de odio que representa Vox y construir así algo diferente».