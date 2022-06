La quinta edición del festival Culture & Business Pride, la segunda que tiene lugar en Santa Cruz de Tenerife, afronta su recta final con la celebración, esta noche, de la ceremonia de entrega de los Alan Turing Awards, que se entregarán en el marco de una selecta gala en el Auditorio de Tenerife. Durante la velada se reconocerá las aportaciones de diez personalidades de diferentes procedencias y alcance en ámbitos diversos. La gala será conducida por la actriz Cayetana Guillén Cuervo y por Boris Izaguirre y en ella también participarán el periodista Javier Cid, y se podrá disfrutar de las actuaciones musicales de la formación canaria Papaya y Pussy Riot.

En esta nueva entrega, nombres como la ciberactivista y exanalista del ejército de Estados Unidos, en su primera visita pública a España, Chelsea Manning, el parlamentario europeo y político polaco Robert Biedron, o la modelo no binaria Rain Dove acudirán a la gala, donde también estarán presentes el colectivo artístico ruso Pussy Riot, el periodista británico experto en política internacional Owen Jones, la ganadora de Eurovisión en 2014 Conchita Wurst o el colectivo Gilbert & George, icono de la música popular. Los Alan Turing Awards reconocerán también en esta ocasión a organizaciones que trabajan en la lucha por la igualdad como Amnistía Internacional o la Asociación Internacional IGLTA, destacada por su trabajo en el ámbito Lgtbiq+ o personalidades nacionales como Miguel Sanz, director del Instituto de Turismo de España, Turespaña. Esta gala completa una semana repleta de actividades multidisciplinares para poner de relieve el tejido cultural y empresarial Lgtbiq+ y que reúnen en Santa Cruz de Tenerife a personalidades de diversos ámbitos.

La quinta edición de este proyecto se despliega desde el pasado sábado y hasta este fin de semana en diversos espacios y escenarios de la capital tinerfeña con un carácter completamente multidisciplinar. Esta cita sigue una vez más el lema Another way of Loving, another way of Pride, apostando por un enfoque cultural y constructor de espacios comunes y confluencia de ideas y energías. Las sedes empleadas para las diferentes actividades son Museo de Bellas Artes, la sala Recova, el Auditorio de Tenerife o espacios al aire libre como la avenida Francisco La Roche.

En esta quinta edición se están abordando diversas temáticas que permitirán la comprensión del colectivo de una manera global y natural. Ideado como punto de encuentro e interacción, pero también desde el ocio, la afirmación y la celebración de un movimiento social, sin fronteras y abordando temas de ámbitos tan dispares como la cultura, la tecnología, los negocios, la ciencia y el arte. La política fue la protagonista en la primera conferencia La política como motor de transformación social o lanzamientos como la primera criptomoneda hecha por y para el colectivo Lgtbiq+, Maricoin fueron los temas que se abordaron en el primer Networking Hub, que llevó por título Nuevos horizontes en el emprendimiento. Una jornada que también dio espacio a la Visibilidad Drag y que ha detonado las actividades de Culture Club, el espacio para las actuaciones en directo, con la actuación conjunta de Gigi Code, Carmen Farala o Drag Vulcano en Queens’ Performance y Juana La Cubana en el Espacio de Arte la Recova con todo el aforo completo. A lo largo de estos días, han visitado la isla personalidades como Elvira Sastre o Samantha Hudson que no solo han charlado con los asistentes sino que también ha mostrado sus propuestas artísticas, en muchas ocasiones agotando todas las localidades.

No obstante, la celebración más transversal de la quinta edición del Culture & Business Pride tendrá lugar mañana, con la celebración del Concierto Internacional por los Derechos Humanos Igualitarios, que será una actuación gratuita y abierta para todos los públicos, sobre un escenario ubicado en la avenida Francisco La Roche. Por este punto pasarán el músico brasileño Carlinhos Brown, el colectivo de activistas rusas Pussy Riot, en su única fecha de directo en España en 2022, y otros muchos grupos llegados desde diferentes partes del mundo y que se encargarán de llenar de música, igualdad y tolerancia esta céntrica vía santacrucera desde las siete de la tarde.