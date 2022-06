El cupón de la ONCE recuerda este domingo al Nobel José Saramago

El Centenario del nacimiento de José Saramago es el motivo escogido para el cupón de la ONCE del próximo domingo, 19 de junio. Cinco millones y medio de cupones recordarán la figura del escritor que se convirtió en Premio Nobel desde su retiro de Lanzarote.

José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Juan Cruz, alcalde del ayuntamiento de Tías y Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago, presentaron ayer este cupón que incluye la frase «Sin futuro, el presente no sirve para nada, es como si no existiese».

En un emotivo acto, la ONCE hizo entrega de una lámina enmarcada con el cupón de la ONCE al Alcalde de Tías y de dos volúmenes en Braille de la obra Las maletas del viajero de José Saramago, para la Fundación José Saramago. Con posterioridad se dio lectura de un texto en braille y en tinta del Ensayo sobre la ceguera, por parte de Lucía Aleida Martín, Coordinadora del Club Braille de la ONCE en Canarias y de Pilar del Río, presidenta de la Fundacion Saramago, respectivamente.

El escritor portugués José Saramago nace en Azinhaga, el 16 de noviembre de 1922, y fallece en la localidad de Tías (Islas Canarias), el 18 de junio de 2010. Durante su retiro en tierras canarias le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura.

En el año 1991, Saramago publicó El Evangelio según Jesucristo, libro que levantó polémica en Portugal. El veto de su país molestó al escritor, quien decidió marcharse a vivir a Lanzarote en 1993. Se instala en Tías, donde construye su vivienda, que se convirtió en un lugar de estudio y escritura.