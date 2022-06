Camilo es uno de los artistas más exitosos del panorama musical actual. Su peculiar sonido latino le ha llevado a estrenar un nuevo concepto en el género urbano, con letras suaves y ritmo pegadizo. Tras dar la bienvenida a su primera hija, Índigo, asegura estar lleno de nuevos sentimientos que desea hacer florecer en su música.

¿Qué le mueve a crear música?

La vida está llena de estímulos que merecen ser inmortalizados. La fotografía de las cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana me inspira a querer transformar eso en canción y cantárselo al mundo.

¿Forma parte de un género musical?

No, yo estoy dentro del universo de la canción. Sé que es muy abierto esto que estoy diciendo, pero es que a mí me parece que los géneros cada vez importan menos, porque cuando se habla de ellos es con la intención de separar las cosas, y yo prefiero ver en qué coinciden. No tengo ningún afán por ponerme etiquetas.

¿Cuál es la historia detrás de su última canción, 'Pegao'?

Cuando la escribí sentí que era el tema adecuado en el momento incorrecto. Estaba completo y yo no tenía ganas de sacarlo porque no sentía que era tiempo de hacerlo. Hasta que llegó Índigo, mi bebé, y me di cuenta de que la letra de esa canción explicaba exactamente lo que yo estaba sintiendo por ella y por mi esposa. Quiero estar "pegao" a ellos siempre, y de ese sentir de celebración, de ver llegar a Índigo, nace la canción.

¿Siente que el trabajo le roba tiempo que querría dedicar a su familia?

No siento que sea robar, porque yo me dedico a esto por puro amor a lo que hago. Me encanta el proceso de la creación musical y disfruto compartiendo sus frutos, pero ahora mismo no estoy dispuesto a sacrificar unas cosas por otras. Yo no saldría de gira si no fuera porque puedo hacerlo junto a mi esposa y mi hija, que me acompañan, aunque fuera en un 'tour' 'sold out' lleno de posibilidades. Cada vez se me antoja menos salir de mi casa, porque es mi espacio y el de mis seres queridos.

Ha hecho varios de sus vídeos dentro de su casa, ¿Qué es lo que le lleva a grabar allí?

Me encanta mi casa, me siento muy a gusto dentro de ella. La compramos cuándo se estaba casi cayendo a trozos, y la reconstruimos entera, allí nació un nuevo tipo de amor por este espacio que es el hogar común. Representa a mi familia entera, es el lugar soñado donde convivir con ellas, y también estoy "pegao" a mi casita.

¿Ha pensado en cómo puede afectar la fama a su familia? ¿Se siente seguro mostrándolos en redes sociales?

Me lo planteo mucho, Índigo todavía no ha aparecido por redes sociales porque queremos respetar su tranquilidad y su privacidad. El día que ella tenga ganas de estar por allí ya nos lo dirá, pero por ahora es algo que a ella no le interesa, obviamente.

Si es muy pública su relación con Evaluna, y han trabajado juntos en varias ocasiones.

Sí, trabajar con ella es un privilegio tremendo. Es mi artista favorita y tener tiempo de contar con ella como colaboradora, como directora de mis videos, y como pareja, es fantástico.

¿Supo desde el principio que quería estar con ella y formar una familia?

Nuestra relación fue paso a paso. Yo primero supe que quería estar con ella, y tardé poco en saber que quería estar con ella para siempre, y luego que deseaba formar una familia. Todo fue muy natural y muy fácil junto a ella, es mi compañerita y amo verla florecer.

Acaba de anunciar que va a sacar un tema con Alejandro Sanz.

Sí, nos conocimos en el WiZink Center, durante mi 'tour' pasado. Él vino a verme con su familia y allí hablamos de las ganas que teníamos de colaborar juntos. Lo que empezó con una charla se hizo realidad y la canción sale el 16 de junio.

¿Qué cuenta el tema?

'NASA' es una canción que surge desde la paranoia, de los celos, del miedo a perder a alguien. Es la inmortalización de un sentimiento tan humano como son las inseguridades.

Muchas de sus canciones han sido virales en redes sociales, sobre todo en TikTok. ¿Siente presión por seguir creando música que se viralice?

Supongo que eso será importante para mi equipo, los que trabajan conmigo y se encargan de todas estas cosas, pero no para mí. Todas las canciones que yo escribo son exitosas antes de que salgan porque me representan, me gustan y me hacen feliz. Que luego sea viral o se convierta en número uno son cosas que yo ya no manejo porque escapan a mi creatividad y no invierto mucha energía en ello.

Siendo un compositor tan personal, ¿cómo fue lo de componer para otros músicos?

Es un ejercicio diferente. Te permite visitar universos muy distintos a los tuyos, porque serán defendidos y cantados por otras personas. Debes entenderles muy bien para crear historias que se adapten a cada uno. Pero ahora estoy muy feliz de que el único artista que canta mis canciones sea yo mismo.