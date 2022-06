«El ‘trash metal’ está mejor que nunca, así que vengan y escuchen»

¿Cómo afrontan este concierto en Tenerife tras tantos años de inactividad y qué es lo que han preparado?

Llegamos con mucha ilusión y cariño. Nuestro último concierto como banda fue en el año 1994 en Tenerife y el destino ha querido que el primer concierto tras nuestra reunión sea también en Tenerife. Así que Tenerife, sin duda, está en nuestro corazón. Hemos preparado una lista con las canciones más representativas de nuestra banda y prometemos que no vamos a defraudar.

¿Por qué han elegido Tenerife para su regreso?

La verdad que no fue nada planificado. Como ven, el destino o los promotores de Planet Caravan han querido que nuestro regreso sea de esta manera. Y nosotros estamos muy felices de que haya podido ser así.

¿Tienen preparadas más fechas para próximos conciertos?

En agosto estaremos en el Festival de Leyendas en Alicante y en septiembre en el Sun City Fest en Écija. Además, ese mismo mes, el día 17, protagonizaremos nuestra puesta de largo en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Todo nuestros seguidores están invitados a compartir con nosotros ese día.

¿Conocían el festival musical Volcano Fest? ¿Qué les parece la propuesta en Tenerife?

Yo no lo conocía, de hecho no conocía ninguno de los festivales a los que vamos a tocar este verano. Parece que 30 años de desconexión se notan [risas]. Pero creo que los festivales veraniegos son un buen invento.

A lo largo de toda su carrera han podido ver cómo va cambiando este género musical, ¿se quedan con sus inicios o con el momento actual?

La época de nuestros inicios fue la de la consolidación del metal británico, del surgimiento del glam y del grunge con Soundgarden, Nirvana, Alice In Chains y por supuesto del thrash con Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeath, Testament y muchos otros. Fue una época única e irrepetible porque supuso un boom para esta música. Más recientemente han surgido muy buenas bandas como BMTH o Alter Bridge que tampoco se pueden pasar por alto.

¿Con qué animo afrontan esta nueva etapa musical?

La afrontamos con mucha ilusión y partido a partido. No hay planes de futuro más allá del próximo 17 de septiembre. Todo lo que pase después de nuestro concierto en la Sala Razzmatazz de Barcelona está en el aire. La respuesta de la gente y las motivaciones personales acabaran de decidir el futuro de Legion.

¿Ofrecerán cambios en su propuesta?

Si finalmente le damos continuidad a este proyecto musical seguramente sí introduciremos cambios en nuestra propuesta. No puede ser de otra manera porque un grupo siempre evoluciona, para bien o para mal. En el caso de que tengamos que evolucionar espero sea para bien.

Para su vuelta a los escenarios han regrabado y actualizado tres de sus temas más míticos. ¿Qué cambios han querido introducir?

Sobre todo queríamos trabajar en la calidad del sonido. Lamentablemente el segundo LP no sonó nada bien y el primero sonaba como sonaba… Los cambios son más intensos en las melodías vocales, fundamentalmente pero Eternal Youth es el tema con más cambios: desde la estructura, con la inclusión de un bridge antes del solo, hasta la melodía en el estribillo y parte de la letra.

Tras 30 años apartados de los escenarios, ¿esperan recuperar a sus seguidores de siempre o esperan llamar la atención de un nuevo público?

Si puede ser, ¡queremos ambas cosas!

¿En qué momento dirían que se encuentra el thrash metal en España?

Diría que está mejor que nunca. Me voy poniendo al día y aunque suelo escuchar otro tipo de estilos musicales, sí que he visto que hay grandes bandas, como Angelus Apatrida que son sublimes o Crisix, y un montón más de bandas que no voy a nombrar por no dejarme a alguna.