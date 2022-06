El concierto Costa Adeje Classics trae de vuelta a Tenerife mañana al tenor isleño Jorge de León, reconocido artista internacional que no actúa en la Isla desde septiembre de 2019. Esta cita, que tendrá lugar en el Campo de Golf Costa Adeje, a partir de las 21:00 horas, contará con la presencia de la soprano Rocío Ignacio y el pianista Juan Francisco Parra. La velada también contará con productos gastronómicos de la comarca. Jorge de León considera que este concierto es «como regresar a casa y además tengo la suerte de poder hacerlo con dos grandes compañeros y artistas de reconocido nivel internacional. Me hace mucha ilusión estar aquí, y reconozco que me tendré que concentrar mucho para no emocionarme».

En esta cita, estará acompañado por la soprano Rocío Ignacio, que cuenta con una extensa trayectoria internacional, y, al piano, por Juan Francisco Parra, quien ha colaborado con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en diferentes conciertos. Para la velada, se establecerá un servicio de transporte gratuito frente al Hotel Royal Hideaway Corales Suites y la Escuela Municipal de Música de Adeje. Una vez finalizado el concierto, el transporte volverá también al punto de partida.