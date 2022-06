Joaquín de la Cuesta saca a la luz una obra desconocida de Teobaldo Power

El director de orquesta Joaquín de la Cuesta acaba de finalizar dos años y medio de trabajo que le han permitido sacar a la luz una de las obras completamente desconocidas y jamás interpretada del compositor tinerfeño Teobaldo Power (1848–1884). El músico acaba de presentar la Edición crítica del Concierto para piano y orquesta nº1 en Sib Mayor, un documento en el que no solo muestra la partitura de esta pieza recién descubierta, sino que además realiza un análisis pormenorizado de ella y de la figura de su autor, un compositor que «fue uno de los máximos representantes de la cultura musical canaria» pero que sin embargo no ha sido lo suficientemente valorado en su tierra natal.

Joaquín de la Cuesta indicó que, como director de orquesta, «nunca he entendido que una época tan importante como el siglo XIX carezca de grandes exponentes del mundo de la música» y por eso inició una investigación que ha desembocado en este descubrimiento recién presentado. El nombre de Teobaldo Power se cruzó en su trabajo de documentación y decidió centrarse en este autor que «carece de referencias bibliográficas y que se merecería un estudio en profundidad sobre su figura», indicó.

Pronto halló indicios de la existencia de este Concierto para piano y orquesta nº1 en Sib Mayor e inició su búsqueda en el Conservatorio de Madrid. Sin embargo, finalmente encontró esta partitura desconocida en el fondo Teobaldo Power del Centro de Documentación de Canarias y América (Cedocam) y entonces inició su análisis. Lamentó, en primer lugar, que el manuscrito no esté completo ya que le falta el segundo movimiento, cuyas páginas han sido recortadas con unas tijeras.

Debido a esta pérdida, para esta edición crítica, aunque De la Cuesta trató de recomponer parte de la pieza extraviada, finalmente optó por proponer la incorporación de una pieza la Gran Sonata del autor tinerfeño para completar esta pérdida. «No quiero desvirtuar este movimiento que por desgracia se ha perdido y por eso he decidido proponer que se interprete otra pieza que puede encajar bastante bien», dijo en la presentación.

Más allá de esta propuesta, Joaquín de la Cuesta también llevó a cabo un análisis de la obra y en ese punto aseguró que «encontré problemas con la armonía, porque la obra no tiene un estilo clásico, y sobre todo con la caligrafía de Teobaldo Power», que a veces es totalmente clara y en otros momentos es imposible de descifrar. En ese último punto, la tecnología ha sido clave para tratar de descifrar los garabatos que realizó el músico tinerfeño en algunas páginas. Precisamente debido a estas tachaduras, De la Cuesta cree que Power compuso esta obra «para interpretarla él mismo, y estas partituras son solo una guía con referencias totalmente personales».

Tras dos años y medio de trabajo, la presentación de esta obra inédita llega junto con el interés de muchos pianistas de llevar a cabo la primera interpretación de la partitura. «Como siempre, Power no es profeta en su tierra y por eso he recibido más muestras de interés por parte de músicos extranjeros, sobre todo argentinos, que nacionales», explicó el director de orquesta, quien concluyó que «hay mucha música desconocida, no solo de Teobaldo Poewr, que valdría la pena poner en valor».

Esta edición ha sido prologada por el presidente de la Asociación Cultural Power, Jesús Pedreira Calamita, quien lamentó «el gran déficit de conocimiento que existe en España sobre la producción musical del siglo XIX». «Power no es muy conocido en Canarias, a pesar de ser el autor de nuestro himno, y menos en España», reflexionó y celebró no obstante que ahora De la Cuesta reivindique las obras de esa época.