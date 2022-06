El Aguere Cultural acoge hoy la segunda de las entregas del Festival Famtastic–Noche de Artes Gastronómicas. Después de la sesión de la pasada semana dedicada al arte de Corea, en esta ocasión la oferta de música, gastronomía y cine se centrará en la figura del dios Eros. La cita dará comienzo a partir de las 20:30 horas. En esta ocasión, esta muestra cuenta con la colaboración de Laboe, el festival de temática sexual de Madrid, que ha seleccionado una oferta de siete cortometrajes internacionales: Mrs McCutcheon (Australia), Clítoris (Canadá), Happily never After (Islandia), Phantasms of the living (Francia), Etage x (Alemania), Biciklisti (Croacia) y Hingsten (Suecia).

Otro de los platos fuertes de la noche será la narración de cuentos eróticos de la mano de Roberto Mendoza, quien representará una sesión con una pizca de picante, morbosa y con mucho humor en la que se mezclan cuentos, juegos y música para sentir el erotismo de una forma diferente. Estará acompañado por Alexander Ramos (saxofonista) y Leugimlan (shibari). Para darle sabor a la noche, Famtastic cuenta esta vez con la chef Shaila Chulani, que ha preparado para una degustación especial de cocina sensitiva-energética. También la música, que sonará en el hall del Aguere Cultural, estará inspirada en el dios Eros con las DJ Eva Olvido y Jess D Liss, del Colectivo 7HTP.