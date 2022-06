«A los ingleses les siguen doliendo mucho las derrotas de Tenerife»

El atrezo de esta novela tiene buena pinta.

Muchas gracias, esperemos que no defraude [silencio].

Le tomo la palabra a la espera de encontrar tiempo para su lectura, ¿pero le ha quedado cómo usted quería?

El censor de Shakespeare (Espasa) era un viejo sueño que he tardado un par de décadas en materializar. Esto empezó con una tesis doctoral [El poder político en los dramas de Shakespeare] que fue como el trozo de madera o mármol al que se mide un escultor:_desde el principio sabes cómo lo quieres acabar, pero no tienes ni pajolera idea de las cosas que te vas a encontrar en el camino. Casi me ha quedado como la vi en el primer fogonazo.

¿A qué «fogonazo» se refiere?

Al ejemplar infolio censurado... Por un lado está Monseñor William Sankey, un jesuita censor de la Inquisición, y en el otro un compañero de estudios de Shakespeare de Stratford, que era el escenario más procatólico en la Inglaterra anglicana. Alrededor de estos personajes creo unas vidas en paralelo que se ajustan a los hechos que sucedieron y a la censura, que como apuntan los clásicos es un lecho de Procusto [las fuentes antiguas apuntan que era el hijo de Poseidón]. La clave está en que Shakespeare habla por su obra y Sankey por lo censurado.

Cuando un proyecto fermenta durante tantos años en la cabeza no queda más remedio que sacarlo adelante.

Así es. He tardado la intemerata pero aquí está... Yo tuve una primera arrancada que usé para recopilar información en San Albano (Valladolid) y escribir las 40 o 50 primeras páginas, pero luego vino una interrupción larga que acabó con una segunda remontada justo cuando salimos del Gobierno. Ahí me marché a Southampton, donde hice la parte más tranquila de esta novela, pero ya instalado en Londres [Federico Trillo fue Embajador de España en el Reino Unido entre 2012 y 2017] me di cuenta de que solo era el anotador de esta historia, que los personajes eran descomunales y yo una mierda [sonríe].

No sé si van por ahí los tiros, pero la promoción nos filtra escenas de espionaje y traición.

Sí que hay... Hay mucha traición y espionaje. La novela habla de tolerancia en tiempos de intolerancia y del valor de la amistad. De un periodo clave para entender la Historia Moderna. Los libros sobre libros suelen ser un poco indigestos, pero este acaba bien.

¿Y de aquella Modernidad llegaron estos lodos?

Ahora mismo estamos asistiendo al parto de la postmodernidad, que es algo de lo que llevamos hablando más de 40 años. Eso ya pasó en la cultura del Renacimiento, que se refleja muy bien en esta novela, cuando se hablaba de una Modernidad que no apareció hasta finales del siglo XVI y el XVII. La gran revolución hacia la postmodernidad se está dando ahora mismo. ¿A qué me refiero? A la digitalización de la comunicación e información, a la reducción de las dos dimensiones del ser humano –el tiempo y el espacio–, a la rebelión de las masas o al desbordamiento de las instituciones clásicas en asuntos que tienen que ver con la migración y las miserias sociales.

Sí, pero al final en la vida siempre se repiten conjuras, engaños, deslealtades, traiciones...

En el corazón del hombre, que es el gran descubrimiento de la Modernidad, siempre anidan las mismas pasiones: el amor, el espionaje, la lealtad, la traición... Hay un par de episodios dedicados nada más y nada menos que a Antonio Pérez El Proscrito, que fue secretario de cámara y del_Consejo de Estado de Felipe II, que son terribles. Ese sí que era un hijo de... con todas las letras. Para más inri le voy a confesar un hecho que está pasando ahora mismo en la mesa de al lado...

Cuente...

Hasta hace tan solo cinco minutos, mientras hablaba con usted, en la mesa de al lado de este bar estaba sentado un exjefe de los espías españoles [el nombre forma parte del secreto de confesión] y he llegado a pensar: ¡Coño, esto le da un plus de tensión a esta entrevista! [Ríe a carcajadas].

¿No son buenos tiempos para hablar de espías?

Los espías son personajes fascinantes que generan un misterio especial, es decir, que_la vida de los traidores provoca curiosidad y Shakespeare lo tenía clarísimo: los malos no siempre son los malos.

¿Mire que nos gusta recrearnos en los años que siguieron a la gran caída del imperio español?

La novela arranca en 1624, que coincide con el arranque de nuestra decadencia. Es cierto. Lo grande que éramos y cómo los cabrones británicos, es broma, nos quitaron la hegemonía. Y encima nos la arrebataron a través del mar...

Si le sirve de consuelo el escudo de Tenerife tiene tres cabezas de león que simbolizan las victorias sobre Blake, Jennings y Nelson.

¡Qué capítulos más grandiosos! Sí señor, así da gusto... Soy un enamorado de la historia, pero eso cabrea muchísimo a los británicos: a los ingleses les siguen doliendo las derrotas de Tenerife.

Manda huevos, ¿no?

Ja, ja, ja, ja... Ese es el lema de mi pontificado, mi Totus tuus político.