Vuelven las Lagoon Party al sur de Tenerife con Tinie Tempah como cabeza de cartel

La pandemia empieza a ser un recuerdo, al menos en lo que a programación cultural se refiere, y la Isla va recuperando poco a poco sus actividades habituales. El próximo 2 de julio regresa una de ellas: las Lagoon Party del Hard Rock Hotel. Con el mismo ambiente de las míticas celebraciones ibicencas, las entradas para la primera de una serie de cinco encuentros veraniegos que se sucederán hasta octubre están ya a la venta. Los tickets para esta primera celebración se pueden adquirir a través de la web oficial de la organización, www.lagoonpartytenerife.com.

Eso sí, los huéspedes del hotel disfrutarán de acceso gratuito. «Desde que sacamos los pases a la venta, hemos tenido una respuesta muy positiva», celebró el productor, José Luis Langa. Las siguientes fechas también están confirmadas, pero falta por saber qué artistas estarán en cada una de ellas.

Según confirmaron ayer, los días previstos para las próximas Lagoon Party de 2022 son el domingo 24 de julio, el sábado 6 de agosto, el domingo 4 de septiembre y el sábado 1 de octubre.

Estas fiestas comenzaron a celebrarse en Tenerife en 2018. En aquella temporada se sucedieron hasta nueve fiestas. En 2019, un año antes de que el covid lo truncara todo, se organizaron otros seis encuentros. «Muchos de los artistas que nos han visitado las han calificado como las mejores pool party del mundo. Estamos muy contentos de este regreso», añadió Langa.

Además, esta edición del reencuentro con su público es la oportunidad perfecta para que la organización haya decidido aumentar, aún más, el nivel de sus invitados. «Tinie Tempah es un artistazo. Ha colaborado con muchos grandes, como Rihanna».

Por Tenerife han pasado, de la mano de las Lagoon Party, nombres de la ralla de Erik Morillo, Nervo, Juicy M, Rudimental, Harry Romero, FatBoy Slim o Roger Sánchez, entre otros. Son, todos, artistas de primer nivel en el ámbito internacional de la música electrónica.

Tinie Tempah es un cantante, compositor y rapero británico, hijo de inmigrantes nigerianos, que creció en el sureste de Londres, Reino Unido. Comenzó a grabar a una temprana edad y sus canciones ganaron popularidad en varios canales de televisión de su país. Tempah y su primo y manager, DumiOburota, lanzaron su propio sello discográfico y de moda, Disturbing London Records. Su primer sencillo, Pass Out, encabezó las listas y su tercer sencillo, Written in the Stars, vendió un número récord de copias.