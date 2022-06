Pionero e innovador disco de improvisaciones de guitarra del tinerfeño Anatol Rivero

El músico y compositor Anatol Rivero (Santa Cruz de Tenerife, 1979) ha publicado un nuevo disco, pionero en su género a nivel mundial, ya que no existe constancia de otros anteriores que estuvieran integrados exclusivamente por improvisaciones solistas de guitarra clásica contemporánea.

El álbum lleva por título Nocturne e incluye siete creaciones espontáneas basadas en ideas musicales extraídas de obras de Leo Brouwer, Roland Dyens, Benjamin Britten y Manuel Ponce. Constituye, además, el primer lanzamiento del proyecto Ars Improvisatoria, un proceso de descomposición y posterior composición que utiliza pequeños motivos o conceptos musicales de obras de guitarra clásica de los siglos XX y XXI.

El disco comienza con Three Sketches, tres piezas basadas en un solo patrón del Elogio de la Danza creado por el compositor cubano Leo Brouwer y que se articulan como tres aproximaciones diferentes a una misma idea musical.

Continúa con Petite Pièce, una pieza breve basada en un compás de música de Danse Caractérielle et Bachianinha, perteneciente al tributo que realizó el guitarrista franco-tunecino Roland Dyens al compositor y director de orquesta brasileño Heitor Villa-Lobos. En esta ocasión se trata de una idea polifónica a dos voces con síncopa rítmica.

El tema que da título al álbum, Nocturne, nace inspirado en el Nocturnal Opus 70, la única obra escrita para guitarra clásica por el compositor británico Benjamin Britten, considerada como una de las mejores del pasado siglo y que subtituló After John Dowland, en homenaje al que fuera excepcional intérprete de laúd y compositor inglés de finales del XIX y principios del XX. Sobre esta obra, definida como «intimista, compleja, extremadamente original, moderna y muy difícil de ejecutar e interpretar», Anatol Rivero se basa libremente en la figura del obstinato de la tercera variación de Britten y en algunas de las melodías polirrítmicas de la parte superior y, pese a su complejidad, suena al oído como una pieza sencilla y suave, con un estado de ánimo tranquilo, como todo el disco en su conjunto.

Ponciana es la sexta propuesta del álbum, creada a partir de dos ideas de la Sonata III del compositor y director de orquesta mexicano Manuel María Ponce Cuéllar: la primera surge del compás inicial y tiene un sonido armónico menor, mientras que la segunda aparece hacia la mitad de la primera página y la utiliza Anatol Rivero para desarrollar una forma de arpegio que interactúa con un nuevo obstinato en el bajo.

Cierra el disco Le Tombeau de Mr. Dyens, una segunda versión de la misma idea que Petite Pièce, pero que posee un carácter más intenso y sobrio que la primera, con la que Anatol Rivero rinde homenaje a Roland Dyens, un extraordinario intérprete y compositor al que considera como una constante fuente de inspiración artística.

El álbum fue grabado, mezclado y masterizado por Andrés Vázquez Archdale en el estudio Arco del Valle de Madrid, en noviembre de 2021, con producción del propio Anatol Rivero, y su lanzamiento se realizó el pasado mes de abril, distribuido y editado por Arka Archives y con diseño artístico de portada de Enrique Lafuente Pérez y fotos de Camilo Jaramillo Barrios.

Las guitarras utilizadas para la grabación son artesanales, elaboradas por el propio Anatol Rivero, gracias a su formación y práctica en Cremona (Italia) y Madrid, y en colaboración con el luthier chileno Alejandro Fuentes, donde apuesta por dimensiones de caja más reducidas que la horma tradicional, ideales por su separación de voces con un tono brillante y buena proyección.

La publicación digital especializada Spontaneous Music Tribune de mayo publica una reseña de Andrzej Nowak en la que define el proyecto como «sonidos acústicos, cálidos, que brindan una relajación sonora sin precedentes a quienes se pierden todos los días en el ruido del entorno, la avalancha de noticias falsas y el dominio de variedades depredadoras de la música improvisada. (...) El artista se centra en el minimalismo, como un alquimista perseverante, nos regala pequeñas porciones de emociones, cuida con esmero el sonido, trabaja muy bien con las respuestas y parece construir frases postclásicas con gran facilidad».

Anatol Rivero es un contrastado intérprete y compositor de prestigio internacional, con formación superior en música clásica y jazz cursada en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, Goldsmiths College de Londres y en el Centro de Música, Tecnología e Innovación en De Montfort University, en Leicester, Gran Bretaña. Ha actuado en diversas ciudades europeas y participado en diferentes ciclos, festivales y concursos de música.

También ha ejercido como profesor de guitarra en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid los dos últimos cursos académicos y actualmente ha sido admitido en varios centros de Estados Unidos, entre ellos el prestigioso New England Conservatory de Boston, para continuar con su investigación en el campo de la improvisación, donde se especializa en la conexión de ésta con el lenguaje del jazz desde la perspectiva de la guitarra clásica.

Como creador de música electrónica ha publicado discos en Italia y Reino Unido, que recibieron el espaldarazo de medios como la BBC, Xfm, Radio3, XLR8R, DJMag, The Guardian y otras publicaciones especializadas. También ha escrito diferentes artículos en el Online Journal for Electroacoustic Practices de Canadá y ha realizado composiciones para medios audiovisuales por encargo de entidades como la Fundación Adolfo Domínguez, Fundación PorCausa, STGO, El País, Produce Dentera o One Clap Music, trabajos presentados en eventos como el Bicycle Film Festival, Fitur, In-sonora o Matadero.

Previo a Nocturne, en octubre de 2021, publicó AREQ, un disco autoeditado que supuso el lanzamiento de su cuarteto y con el que presentó al público una microsuite en tres movimientos con arreglos de tres piezas del repertorio guitarrístico: Toccata Arpeggiata, una pieza barroca de Kapsberger; Sarabanda de Scriabin, de Leo Brouwer, y Contramarea de Quique Sinesi. Completan este cuarteto junto a Anatol Rivero (guitarra y arreglos), Marcos Sánchez (teclados), Ander García (contrabajo) y Gonzalo Maestre (batería).

La discografía anterior a AREQ pertenece a la etapa electrónica de Anatol Rivero y su referencia más cercana data de junio de 2020, bajo el título de Reunion, donde incluyó cuatro composiciones propias junto a tres remezclas y contó con la participación como artistas invitados de Sergio Salvi (integrante del dúo electropop Delaporte), Minotaur Shock (productor de Bristol que publica en 4AD y Melodic) y Abe (trío de Sheffield-Liverpool).

Esta propuesta surgió como la tercera y última entrega del proyecto de música electrónica Towards Green, que continuaba en la línea de Last Page, un disco producido por Ben Watt, integrante del aclamado dúo pop inglés Everything But The Girl, y publicado en abril de 2012 por su sello Buzzin’ Fly Records. La trilogía comenzó en 2011 con Sunday Market, que recibió elogios como los del programa Recent Music Heroes de la emisora digital británica Last.fm: «Está saturado con rayos brillantes de música dance inteligente, krautrock (rock experimental), indie y post-rock. Intenso y apretado, todos sus espacios están llenos de una magia dichosa».