El legendario dúo británico Pet Shop Boys visita por primera vez Canarias con su gira Dreamworld y lo hará el próximo 14 de julio en el estadio de El Peñón en Puerto de la Cruz. Además, dos días después visitarán el Gran Canaria Arena en la isla vecina. Así lo explicó el alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González, que puso en valor que el municipio acoja, sin duda, uno de los conciertos del año en Canarias, «todo un honor para la única visita en 30 años de carrera de este mítico grupo». «Se trata de una oportunidad única que va a situar al municipio también en el panorama musical internacional, un concierto que reconoce el trabajo que se viene desarrollando desde el Ayuntamiento para propiciar que la ciudad sea considerada como la capital de la cultura de Canarias».

El promotor de ambos conciertos en Canarias, Leo Mansito, señaló que este evento es muy esperado por todos los incondicionales de Pet Shop Boys, un grupo que lleva la friolera de 30 años y más de cien millones de discos vendidos en todo el mundo. Así que Canarias va a poder disfrutar de dos ocasiones para ver a esta banda legendaria. «Ahora ya por fin podemos volver a disfrutar de este tipo de eventos y nada mejor que hacerlo con un grupo tan emblemático como Pet Shop Boys», señaló. Mansito recordó que las entradas para los dos conciertos se pueden adquirir en www.newevent.es y www.entradas.com.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Carolina Rodríguez, señaló que «solamente en dos lugares de España van a actuar los Pet Shop Boys y uno de ellos es el Puerto de la Cruz, concierto que será un foco de atracción turística». Por su parte, el edil de Comercio portuense, Roberto Medina, dijo que «estamos muy contentos por la repercusión en el ámbito comercial». «Eventos como este es también un guiño a colectivos como el colectivo Lgtbi, del que Puerto de la Cruz es referencia», afirmó.

Esta gira se prevé espectacular, no solo por los clásicos que el dúo londinense tiene previsto ofrecer a sus fans canarios, sino también por la puesta en escena que siempre ha caracterizado a esta pareja del pop británico. La productora New Event es la encargada de traer a Pet Shop Boys a Canarias, una pareja musical que como escritores, productores y remezcladores han colaborado en sus más de 30 años de historia con artistas como Dusty Springfield, Lady Gaga, Liza Minnelli, Madonna, David Bowie, Yoko Ono, The Killers and Girls Aloud. Además de haber escrito el musical del West End de Londres, Closer to Heaven.

Por todo ello, esta es, sin duda, una oportunidad única en Canarias de ver a este dúo legendario que se ha paseado por los mejores festivales del mundo como Glastonbury, Sonar, Vivid Australia, Coachella USA y Corona Capital México entre muchos otros. Patrocinan estos dos conciertos en el Archipiélago en el mes de julio el Gobierno de Canarias, Canarias avanza con Europa dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Turismo de Islas Canarias, los cabildo insulares de Gran Canaria y Tenerife y los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Puerto de la Cruz, así como las empresas Archipiélago Renting, www.entradas.com, +LED, Distergen y I Love the World.