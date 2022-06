La cantante Marta Solís publica su nuevo trabajo discográfico, ‘Canto y semilla’

La cantante y compositora tinerfeña Marta Solís prepara la publicación del que será su nuevo trabajo discográfico, Canto y semilla, que podrá escucharse de manera íntegra a partir del próximo viernes 10 de junio. Mientras, calienta motores con el lanzamiento del sencillo Teresa, al que acompaña también con un videoclip que se podrá ver estos días a través de las principales plataformas digitales. Este nuevo trabajo ha contado con un largo periodo de preparación, puesto que la irrupción de la pandemia ha dilatado el proceso; sin embargo, en él la cantante abraza la música de raíz y la canción de autor con el objetivo de «mostrar una gran vitalidad».

Canto y semilla parece haberse inspirado en paisajes de las Islas y de otras latitudes y por eso se entremezclan diversas influencias musicales, entre las que destacan la ibérica, la canaria y la latinoamericana. «La primera canción de este disco nació en 2018 por lo que la composición ha sido larga y la elaboración del trabajo ha durado mucho pero como soy una persona laboriosa lo he terminado y estoy muy contenta con el resultado, que me parece muy maduro», explica la cantante quien precisa que «las canciones de Canto y semilla han ido naciendo sin pensarlo pero todas tienen una gran vitalidad, en contraste con mi anterior trabajo, porque ahora me apetecía hacer una apuesta de mí hacia afuera y por eso me he inspirado en cosas externas, aunque siempre con mi propia visión emocional», relata.

La música de Marta Solís cuenta, por un lado, con una fuerte raíz ibérica, aunque también está presente la parte latinoamericana, fundidas con la historia del Archipiélago. Para dar forma a toda esa combinación de sonidos, en esta ocasión ha querido estar acompañada por dos artistas internacionales, dos cantantes «a los que yo admiro mucho», afirma la artista. Con el italo-español Alessio Arena ya había tenido la oportunidad de cantar con anterioridad en un directo, «pero que haya aceptado cantar conmigo en este disco ha supuesto para mí una gran ilusión», reconoce. «Espero que la gente pueda conocerlo porque tiene una voz y un gusto exquisito», añade. Por otro lado, el disco también cuenta con la participación de la argentina Nadia Szanichniuk, quien «tiene una voz de ángel, lírica, pero también canta folclore de su tierra» y de la que destaca que está viviendo un momento muy dulce en su carrera musical. «Hemos mezclado su acento argentino con el aire canario y ha quedado muy bien», celebra. En ambos casos, las colaboraciones se han gestado a través de las redes sociales, puesto que fue a través de estas plataformas que los conoció a ambos.

Multidisciplinar

A Marta Solís siempre le ha gustado mezclar diferentes disciplinas artísticas en sus proyectos y ya con anterioridad ha aunado la música con la pintura o la poesía. Para Canto y semilla no iba a ser menos. En esta ocasión cuenta con la colaboración de Elena Sol, quien ha llevado a cabo una sesión fotográfica para acompañar este trabajo, «aprovechando esta realidad tan visual que vivimos hoy en día», explica la cantante. «Canto y semilla es un proyecto hermanado con Elena Sol, porque admiro su mirada fotográfica que coincide a la perfección con cómo quería enfocar este trabajo discográfico, dándole protagonismo a la naturaleza», indica Marta Solís quien añade que «hemos dado forma a una exposición a partir de las fotografías que ella ha hecho para este disco y, así, en los lugares que se presten a ello, mis conciertos irán acompañados de esta exposición». Las fotografías reflexionan sobre la difícil conexión entre la naturaleza y el ser humano en la civilización actual.

Estas bellas imágenes también podrán verse en la edición física de este disco. Así, además de en las plataformas digitales, Canto y semilla podrá adquirirse gracias a la pequeña tirada que ha preparado la cantante. «Este disco ha sido posible gracias a una campaña de crowdfunding y los mecenas quieren disponer del disco», que se podrá adquirir a través de la página web de la cantante a partir del próximo viernes. Además, tras el lanzamiento de este trabajo, la cantante ya prepara una gira por las Islas después del verano.