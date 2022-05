Olga Viza: «No sé si es el oficio más bonito pero el periodismo nutre mucho»

El mundo del periodismo fue este martes el protagonista de la jornada inaugural del Foro Miradas CajaCanarias. El encuentro, que se celebró en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, contó con tres profesionales indispensables para entender la historia reciente del periodismo en España: Lucía Méndez, José Ramón Patterson y Olga Viza.

Esta última, una de las voces más reconocibles de los medios, ejerció de moderadora en un acto o bautizado bajo el epígrafe Miradas para la confraternización social: el periodismo. «Estoy extraordinariamente bien acompañada. Ellos no lo saben pero tengo la tentación de tomar apuntes de todo lo que digan porque aprendo mucho. Aunque será muy difícil hacerme callar a mi también», explicó la periodista minutos antes de que diera comienzo el foro.

Viza se deshizo en elogios por sus compañeros de mesa. «Ellos tienen una experiencia extraordinaria. Lucía, por ejemplo, está ahora mismo en el fragor de la batalla. Ella no ha dejado nunca de estar en el epicentro de la actualidad». En idénticos términos valoró la trayectoria de Patterson. «Él estuvo en otro epicentro, uno de los grandes espacios internacionales como es Bruselas. Allí estuvo como corresponsal de Televisión Española durante años. A parte de que él sabe lo que es dirigir y gestionar una emisora pública y una televisión pública en Asturias. Tiene una doble mirada. Los dos son personas para tomar apuntes de todo lo que digan».

Viza debutó en 1978 en Televisión Española, en el recordado programa Polideportivo. Durante 15 años, se dedicó fundamentalmente a la información deportiva. Inolvidable fue su participación en la cobertura de seis ediciones de los Juegos Olímpicos, dos Copas del Mundo de fútbol y la presentación y subdirección del programa Estadio 2. Tras los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, donde narró las ceremonias, dio el salto a la información general como editora y presentadora de Antena 3 Noticias.

Sobre la función del periodismo en la sociedad actual, la locutora deseó que tenga un papel más determinante. «Confraternización no es, ahora mismo, la palabra que le pegue más ni al país ni al periodismo. No es la que define ahora mismo, por desgracia, lo que ocurre. Pero es cierto que el periodismo es una gran herramienta de cohesión social, aunque también puede ser de todo lo contrario».

Pese a todos los obstáculos de la profesión, Viza sigue hablando con enorme pasión de su oficio. «No sé si el periodismo es el más bonito del mundo, como dijo Gabriel García Márquez, pero desde luego sí es un oficio que nutre mucho personal e intelectualmente», destacó. «Conocer las historias de cerca, conocer a tantas personas y estar en los sitios donde pasan cosas es algo muy especial. A mí me costó mucho aprender a alejarme para que no me afecten demasiado las cosas porque te llevas a casa muchos sinsabores».