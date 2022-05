Lina González-Granados: «Tratar de reconciliar estos dos lados de la música rusa es muy interesante»

La Orquesta Sinfónica de Tenerife tiene esta semana una nueva cita dentro de su temporada. Gracias a esta cita, que tendrá lugar el viernes a partir de las 19:30 horas, los asistentes podrán vivir el debut de la joven a directora colombiana Lina González-Granados (34 años) frente a la formación tinerfeña. El programa incluirá obras de Sergei Rachmaninov y Dmitri Shostakovich y cuenta con el patrocinio de la Fundación Jesús Serra.

Enhorabuena, recientemente ha sido nombrada directora de la Ópera de Los Ángeles. Un desafío ilusionante, supongo…

Sí, de directora residente. Claro, yo vivo en Filadelfia y el cambio de costa a costa va a ser bastante interesante culturalmente. Bueno, le tengo un amor muy grande a la ópera. Es uno de los géneros a los que quiero mucho y trato de aplicar todo lo que sé de ópera con esa nueva etapa.

Hablando de eso, imagino que para un director es bastante diferente enfrentarse a la dirección de una ópera que al de un concierto como el que dirigirá esta semana en Tenerife.

Son diferentes. Empezando por el aspecto teatral y que no tienes a los cantantes tan cerca, por ejemplo. Tienes que tener otro tipo de actitud, digamos que tienes menos control de lo que pasa. Aún así tienes que tratar de liderar el barco. Es muy interesante.

¿Siempre se quiso dedicar a la dirección o fue un camino que fue apareciendo mientras se formaba musicalmente?

Fue algo que surgió conforme me iba formando. Estudié piano y cuando estaba en la universidad me di cuenta de que el piano no era lo mío y que necesitaba otro tipo de trabajo. Necesitaba otro tipo de estimulación y me gustaba trabajar con mucha gente, explorar otros instrumentos, y la dirección era como lo que más se prestaba en ese sentido. Me vino muy bien.

En el concierto de esta semana se enfrenta a dos grandes: Rachmaninov y Shostakovich.

Exacto. Son dos obras que forman parte, digamos, del género canónico. Son dos piezas muy queridas por la audiencia, muy famosas. Las dos son diametralmente opuestas pese a ser compositores rusos ambos. Una tiene un sonido de la edad de oro pianística y un acompañamientos bastante explosivo. Al otro lado, tenemos a Shostakovich, una persona que estuvo bajo el régimen, con demasiadas angustias, vicisitudes y exploraciones artísticas que venían de la opresión, de tratar de agradar. Ver esos dos ángulos de la música rusa y tratar de reconciliarlos es bastante interesante.

¿Es la primera vez que se pone al frente de la Sinfónica de Tenerife?

Sí es la primera vez. Además, es la primera vez que vengo a la Isla. Me está encantando, me está gustando muchísimo.

¿Y qué tal las sensaciones con nuestra orquesta?

Es que aquí, con semejante clima y semejante Auditorio, ¿cómo no nos vamos a llevar bien todos? Todos son queridísimos, unas personalidades cálidas y fantásticas. Hemos trabajado rápido y eso es muy importante. Desde el principio nos hemos entendido muy bien. Vamos bien.

Tiene por delante un año fantástico recorriendo el mundo y al frente de las mejores orquestas.

Sí, este ha sido un año bastante hermoso. Este es mi segundo tour por España. El primero lo hice en enero y estuve en Baleares, Navarra y Barcelona. Esta vez estuve en Oviedo, Valladolid y ahora aquí. Digamos que España tiene un lugar muy especial para mí. Este es mi cuarto tour por Europa este año.