«Nuestra música es identificable, escribimos sobre lo que nos pasa»

Robert Jon & The Wreck llegan el viernes 27 de mayo, a las 20:00 horas, al Teatro El Sauzal, donde esta banda de rock sureño unirán sus fuerzas para «crear algo realmente especial». El quinteto californiano aprovecha cualquier tipo de influencias para dar forma a un discurso bastante reconocible. Aunque no es su primera visita a Canarias, reconocen que aprovecharán su estancia para componer nueva música, porque su trabajo no para.