Josefina Maestre: «El medio ambiente debe estar en el centro de nuestras vidas»

La primera pregunta es obligada: ¿Cómo se siente al recibir el Brote de Comunicación, uno de los galardones que entregó ayer el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec)?

Estoy encantada. Cuando me lo comunicó el director del festival, David Baute, la verdad es que me hizo mucha ilusión porque conozco a otros compañeros que lo han recibido. A todos los valoro mucho y formar parte de este grupo de premiados en Ficmec es un honor. Es un placer venir a recogerlo además. Conozco el festival. Intento hablar siempre del desarrollo de las distintas ediciones en mi programa de radio. He tenido la oportunidad de estar otras veces. Una de ellas fue hace cinco años e hice un par de programas desde allí, desde esa plaza tan maravillosa que tiene Garachico. Pude vivir la esencia de un festival que creo que tiene un valor extraordinario a la hora de difundir los valores ambientales y el trabajo que desarrollan numerosos directores de todo el mundo.

Reserva Natural, su programa, tiene más de 20 años y fue pionero en este tipo de contenidos...

Reserva Natural tiene ya 24 años y yo lo dirijo desde hace 12. Formo parte del equipo, sin embargo, desde el principio. El primer director era Joaquín Fernández, un gran periodista medioambiental y uno de los pioneros de este país. Desde el primer momento fue un programa que dio muchos pasos en la difusión y la divulgación de los grandes impactos que tenemos en nuestro país y los grandes y pequeños trabajos que se hacen desde muchos lugares. También lo hacemos desde muchas perspectivas porque en este programa hablamos de medio ambiente tocando un espectro muy amplio porque tan pronto hablamos de economía como hablamos de arquitectura, literatura, poesía y de muchas tendencias actuales que tienen que ver con la conservación del entorno. Todavía hay gente que piensa que un programa de este tipo habla solo de naturaleza pero el medio ambiente está en todo y hablamos de economía circular y de energía.

El arte es sin duda un vehículo de relación con nuestro entorno.

Claro y por eso hablamos de todo tipo de disciplinas artísticas. Intentamos dar voz a todos los artistas que detrás de su obra tienen un mensaje relacionado con la conservación de la naturaleza. Cada vez hay más y es una forma importante de llegar a grandes y pequeños públicos. Hay que aprovechar todas las vías y recursos para que el medio ambiente esté cada vez más en el centro de la vida de las personas.

¿El mensaje cala mejor si hay medios y programas que tratan estos temas? Otro avance en este campo es Efeverde, también un medio público, por ejemplo.

Radio Nacional hizo su apuesta con Reserva Natural y también hay otros espacios que tratan temas ambientales. Y está también esa gran agencia que nombras cuyo director, Arturo Larena, recibió el premio Brote de Comunicación cuando yo estuve en Ficmec. La labor que desarrollan es importante y es verdad que cada vez hay más espacios que tocan los temas ambientales. Ahora mismo es que es un tema de completa actualidad. Tras la guerra, obviamente, y algunos asuntos de índole económico, el medio ambiente está en el centro de la actualidad. Hablamos de energía, de la electricidad, de la sequía y de los incendios. Son contenidos del día a día.

También le gusta meterse en las aulas, ¿cierto?

Lo hicimos durante una temporada. Son programas en vivo con muchos alumnos. Viajamos por varios centros educativos de todo el país y tuvimos contacto directo con 5.000 jóvenes. Estuvimos en Canarias e hicimos programas en Fuerteventura y El Hierro, por ejemplo. Fueron muy interesantes. Consideraba que había una desconexión de los jóvenes y los chavales con el medio radiofónico. Por eso pensé en llevársela directamente y con unos contenidos interesantes. Ese contacto es fantástico. Me encanta ver cuáles son sus inquietudes. Ahora que existen tantas formas de comunicar y sin embargo hay tanta incomunicación me gusta saber cuál es la mejor forma de llegar hasta ellos.

Profesionalmente ha dedicado buena parte de su vida al medio ambiente, también como directora de la revista Aves y Naturaleza desde hace ya 18 años y coordinadora del ciclo de cine documental Pajareros, ¿esto ha calado mucho en su vida personal?

Creo que todo va a la par. No sé qué es lo que ha calado en qué. A lo mejor yo ya era así y lo que hice fue derivar mis motivaciones personales hacia mi trayectoria profesional. No lo sé pero ambas facetas se retroalimentan. Por mi labor profesional, tengo la oportunidad y la suerte de conocer a muchos especializas, científicos y a mucha gente que dedica su vida a la conservación del medio ambiente. Aprendo mucho de ellos y lo incorporo a mi vida personal. Creo también que tengo ya una sensibilidad especial para fijarme en estas amenazas o problemas que acechan a nuestra naturaleza.