Alexis Alonso y Jorge Pardo presentan su primer trabajo juntos en el Auditorio

El Auditorio de Tenerife programa para este viernes a las 19:30 horas en la Sala de Cámara el concierto La vida en el agua. Se trata de un proyecto que presentan conjuntamente el pianista y compositor canario Alexis Alonso, junto al reconocido flautista y saxofonista madrileño especializado en jazz y flamenco Jorge Pardo.

Ambos músicos rubrican este trabajo jazzístico donde las obras escritas por Alonso son interpretadas por el piano que él mismo toca y los instrumentos de viento madera que Pardo hace sonar. Se trata de un espectáculo íntimo a dúo donde la sensibilidad, fuerza y emoción se sienten desde la primera nota. El germen de esta unión se encuentra en la colaboración de Jorge Pardo en uno de los temas del último trabajo de Alexis Alonso a piano solo, Love in Floating Bridges.

Pardo es una de las figuras más relevantes del jazz y del flamenco internacional. El músico madrileño ha compartido escenario con artistas de la talla de Camarón a Gil Goldstein. En 2013 recibió el premio a Mejor Músico Europeo de Jazz por parte de la prestigiosa Academia Francesa de Jazz en el Théâtre du Châtelet de París. En 2015 fue galardonado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de España.

Alexis Alonso contaba con una trayectoria de composición de bandas sonoras cuando sorprendió en 2014 con su primer álbum a piano solo, El Paisaje, al que siguió The Birth of Time (2016), presentado en Londres.

En 2018 publica In, el primer álbum con el Alexis Alonso Quartet, al que siguieron Jamboree Live 19 y Out (2020) donde colaboran tres músicos del jazz mundial: Seamus Blake, Ralph Alessi y Pedrito Martínez. Con Love in Floating Bridges (2021) y este proyecto a dúo con Jorge Pardo, Alexis Alonso vuelve a un entorno más íntimo que compagina con su cuarteto.

Las entradas, a un precio general de 15 euros, se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para menores de 30 años, estudiantes, desempleados y familias numerosas.