Santa Blues trae a Sugar Blue a Tenerife

Considerado un auténtico genio, además de un virtuoso de la armónica, el estadounidense Sugar Blue llega este viernes a la capitalina plaza de La Candelaria de la mano del Santa Blues. En su edición número 18, la de la mayoría de edad, el decano certamen musical tinerfeño ha organizado un homenaje a uno de los instrumentos más emblemáticos del género. «Es mi primera vez en Tenerife y tengo muchas ganas de tocar en esta hermosa Isla. Será especial. Tocaremos algunos clásicos así como mis originales con arreglos geniales», explica el neoyorkino apenas unas horas antes de que arranque el recital. «Mi cometido no es otro que mostrar cómo la música es el lenguaje universal del mundo», añade.

La cita, que será de acceso gratuito, arrancará a partir de las 20:00 horas y se extenderá hasta las 12:00 horas de la noche. El cartel lo completa otra joven promesa de la armónica, el tinerfeño Guillermo & The Satellite Rockets y la banda madrileña The Nuts Brothers. Se trata del retorno del Santa Blues al aire libre después de dos años de limitaciones por la pandemia y haberse tenido que recluir en el Guimerá.

Sugar Blue comenzó su carrera como los grandes genios del género, tocando en las calles de Nueva York. Cuando se le pregunta por sus referencias musicales directas, el artista apenas tiene que pensarlo: «Sonny Boy Williamson y Big Walter Horton, así como Junior Wells y James Cotton. Ellos fueron los maestros a los que más he admirado y de los que he aprendido», indica.

No obstante, el artista que esta noche se presentará como cabeza de cartel del Santa Blues tiene a sus espaldas un recorrido insuperable acompañando a los mejores artistas de la música popular americana: Muddy Waters, B. B. King, Art Blakey, Fats Domino, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Stan Getz, Frank Zappa o el inimitable Bob Dylan.

Además, Sugar Blue hace escala en Tenerife cuando acaba de sacar a la luz su último disco, titulado Colors. «Este álbum expresa el trabajo y la pasión de músicos provenientes de diferentes orígenes y estilos de vida. Fue grabado en cuatro continentes e integramos muchos sonidos diferentes, así que es imposible que sea más internacional».

Las primeras grabaciones de Sugar Blue se remontan a mediados de la década de las setenta y en compañía de leyendas como Brownie McGhee y Roosevelt. Después tocó junto a Victoria Spivey, Johnny Shines y los míticos Rolling Stones. No en vano, la armónica del invitado de Santa Blues aparece en tres de los discos de la banda: Some Girls, Emotional Rescue y Tattoo You.

El intérprete de presentará en formato sexteto. Junto a él, y tras la apertura de mano de la formación canaria que lidera Guillermo Pérez Alberto, estará The Nuts Brothers. La formación madrileña, una de las mejores del género del país, está integrada por Quique Parra (batería), Álex Caporuscio (guitarra) y Sergio Valdehita (teclados), a los que se sumará para la ocasión el bajista gallego Andoni Arcos. Estos músicos, dedicados también a la enseñanza, han formado parte de bandas como Aurora and the Betrayers, Swampdogg, Kamikaze Helmets o Anaut.