El arte pop a lo largo del mundo

Hace una semana, Shot Sage Blue Marilyn, de Andy Warhol, se convertía en la obra de arte realizada en el siglo XX más cara jamás vendida. Después de que finalizara la subasta de Christie’s, el cuadro terminó comercializándose por 195 millones de dólares (algo más de 185 millones de euros). Hasta el 30 de julio, el Espacio Cultural de La Laguna de la Fundación CajaCanarias alberga una exposición en la que se podrá disfrutar, entre otras, de varias piezas de esta icónica serie de arte pop realizadas por el padre de este género artístico. This is Pop se encarga de realizar un recorrido por los últimos 50 años de creación artística a lo largo de todo el mundo. Junto a Warhol, la exposición comisariada por la italiana Antonella Montinaro cuenta con 60 obras de Roy Lichtenstein, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Peter Blake, Yayoi Kusama –la única mujer de la muestra–, Eduardo Arroyo o Boamistura.

This is Pop es, ante todo, una propuesta didáctica, que pretende acercar al público general las principales obras de los creadores más relevantes del arte pop, un movimiento surgido en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX. El arte pop apareció en pleno proceso de conformación de la sociedad de consumo que tuvo, como impulso definitivo, el fin de la II Guerra Mundial y la llegada de la televisión a prácticamente todos los hogares. Así, este estilo nace desde el universo de símbolos y temas de interés masivo. Antonella Montinaro recuerda que esta corriente encuentra inspiración en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, por lo que la propia exposición va mostrando los cambios que se han producido en la forma de ver el mundo, así como en los iconos de cada generación. A través de la ironía, los artistas de este género resaltan los aspectos superficiales de la cultura y, así, las obras se encuentran pobladas de referencias a la música, la moda y la tecnología, aunque sin dejar de lado la crítica más voraz a los sistemas políticos de cada país y a los conflictos bélicos más sonados de todos los tiempos.

Recorrido

Precisamente la muestra que se puede visitar estos días en La Laguna arranca con una clara referencia musical, con la portada de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) de The Beatles. Diseñada por Peter Blake, incluye una fotografía de los cuatro integrantes del conjunto con un collage de rostros célebres entre los que se encuentran Marilyn Monroe, Marlon Brando, Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Oscar Wilde o Karl Marx, imágenes que eligieron los propios Beatles. Así, el collage aparece con uno de los grandes aliados del arte pop en diferentes épocas.

La heterogeneidad es otra de las características de esta corriente. De ahí que las propuestas que se reúnen en This is Pop sean de lo más variadas, sobre todo cuando se trata del espacio dedicado a España. Dada la situación política del país durante buena parte del siglo XX, las obras de arte pop nacionales no muestran el color al que tienen habituados los artistas a su público y cuentan con una importante carga política. Este es precisamente el segundo de los cinco bloques en los que se estructura la exposición, que continúa con un espacio dedicado al Neo Pop y que presenta obras que incorporan la iconografía de los cómics, los dibujos animados y los anuncios publicitarios, con la ironía y la repetición. En este punto no solo se aprecia la variedad de estilos sino también los soportes que se emplean. En este sentido, la muestra de la Fundación CajaCanarias incluye un plato de porcelana con un retrato de la estrella del pop Michael Jackson.

El pop art urbano del siglo XXI también aparece reflejado con toda la heterogeneidad de sus formas. La comisaria Antonella Montinaro recuerda que este movimiento busca llamar la atención al ocupar un espacio público no concebido inicialmente para albergar obras de arte, convirtiendo así la calle en un improvisado museo al aire libre. En este punto aparecen las obras más recientes y con los iconos más actuales, como Pikachu, Los Simpson, Futurama o el propio coronavirus.

Antonella Montinaro propone acabar la muestra con un bloque sobre la presencia del arte pop en la música, fundamentalmente a través de portadas de discos absolutamente icónicas y que van desde Miguel Bosé o Blur hasta las más actuales de Lady Gaga.