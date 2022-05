Un pequeño tesoro oculto

El informe que a continuación comento es para mí algo fuera de lo común y que refleja con detalle el cine que se veía en el cine Numancia durante la república y en la incipiente dictadura.

Gracias a la inestimable ayuda de Doña Zulaika Navarro, archivera de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife ( RSEAPT), pude conocer un documento inédito que se guardaba en el archivo y, como ella sabía de mi reconocida cinefilia, seguramente me tiraría la curiosidad. Y así fue. Cual no sería mi sorpresa al tener antes mis ojos aquel oculto tesoro, nada más y nada menos que una relación minuciosa y detallada de las proyecciones, día a día, desde 1931 a 1940, en el Cine Numancia. Estamos hablando de un periodo fundamental en la historia de España: la II república.

El cine Numancia era uno de los tres cines importantes en Santa Cuz de Tenerife; según Domingo Sola, este cine estaba catalogado como sala de estreno junto al Royal Victoria y Parque Recreativo. El resto de salas hasta contemplar las 12 presentes en la capital tinerfeña eran de reestreno.

Este cine abre por primera vez sus puertas en septiembre de 1931 de la mano de su propietario Benigno Ramos. Fue la primera sala, en Tenerife, con un equipamiento sonoro fijo de la marca Western Electric. Se inauguró con la película La canción de la estepa ( hay que tener en cuenta que solo la mitad de las salas en Canarias, a lo largo de la época republicana, disponía de proyecciones sonoras, hecho extensivo en igual cifra la resto de la nación) . Fue en ese sentido un cine pionero en este avance fundamental para gozar del cine que se estaba produciendo en el mundo.

Antes de entrar en lo reseñado en el primer párrafo me voy a remitir a un trabajo de Gonzalo Pavés sobre el cine en Canarias que podría explicar, en parte, el porqué de la elaboración del mencionado documento. Al parecer, Benigno Ramos fue depurado por masón e izquierdista por el nuevo régimen, por lo que perdió la propiedad del cine. Una de las razones alegadas fue la proyección y estreno en marzo del Acorazado Potemkin de Serguei Eisenstein, catalogándola como película de propaganda soviética cruel y repugnante ( lo curioso del caso es que, hasta el triunfo del Frente Popular, el cine soviético estuvo prohibido en la República).

La presencia del documento en el archivo de la RSEAPT se debe a la donación de Don Manuel Morales Martin, recientemente fallecido, y durante muchos años censor de cuentas de la sociedad. Estos papeles eran propiedad de su padre Don Manuel Morales de Cañas y cito textualmente: «Don Manuel Morales de Cañas perito mercantil... informando al juzgado en orden a los resultados económicos que media desde el 15 de abril al 20 de noviembre de 1940 por la empresa denominada Cine Numancia, empresa mercantil...( siguen nombres)...la cual ha sido declarada en liquidación por Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de fecha de enero de 1940, tiene el honor de concretar el informe en los términos siguientes…». Conviene fijarse en las fechas: 15 de abril, el día siguiente de la declaración de la República y enero de 1940, año posterior al final de la Guerra Civil.

Creo que se podría suponer que todo ello es consecuencia de lo ya mencionado: la depuración y condena de la pérdida de la propiedad de Benigno Ramos Machin. La judicatura pretendía aclarar las cuentas exactas de los resultados contables a lo largo de los mencionados años. No sé si era lo habitual, pero este hombre, con una probidad fuera de lo común, se puso a la misión con una dedicación de un escriba egipcio de tal manera y de ahí, para mi alegría indescriptible, no solo puso los ingresos y los gastos propias de una sala de cine de forma exhaustiva y, sin dejar nada al pairo, sino lo que en verdad más me interesaba: con una paciencia infinita se dedicó a glosar todas las películas proyectadas con sus títulos correspondientes a lo largo de todos las sesiones diarias, con los días de estreno y salidas, añadiendo además los horarios de cada una de ellas, así como adjuntando las correspondientes recaudaciones.

Reconozco que no tengo ni idea de si el juzgado le obligó a hacer esta relación o fue que este bendito señor se dio cuenta de la ocasión histórica que tenía entre sus manos para dejar para la posteridad un hecho único, quizás como producto de su amor por el cine, en una época singular de la historia del cine de la República, cuando el golpe de estado era un hecho desde el año 1936 en Canarias. No sabemos los motivos de este hombre para hacer lo que hizo. Todo queda pendiente de una investigación futura que supongo será larga para desentrañar lo que sucedió y, sobre todo, para desarrollar todos los datos precisos del conjunto de las películas reseñadas.

Un hecho indudable es que al ser el Cine Numancia una de las salas más relevantes de Tenerife e, incluso, de Canarias, sus películas exhibidas, tanto títulos como fechas de estreno, no estaban nada lejos de los mismos menesteres que en el resto de país antes del comienzo de la Guerra Civil. Otra cosa sería, sin duda, en los inicios de la conflagración y a medida que las circunstancias bélicas y el control del mando rebelde de los pueblos y ciudades bajo su dominio se extendieron, y las exhibiciones y proyecciones fueron cambiando su catadura. Incluso, en este último caso, el cine Numancia (que, por cierto nunca, cambió de nombre) sigue siendo un magnífico portal del cambio moral y de contenido de las películas exhibidas hasta el año 1940, cuando finaliza esta relación.

A continuación, tengo la intención de poner como ejemplo una serie de fechas desde el 16 de julio hasta el 31 de julio de 1936, donde muestro las proyecciones en este cine, alrededor de la nefasta fecha del inicio del golpe. Ahí va eso:

16 de julio:

Morena Clara. 1936. Director: Florian Rey. Reparto: Imperio Argentina Miguel Ligero y Manuel Luna. Producción Cifesa. Estrenada el 11 de abril en el Cine Rialto de Madrid. El argumento: (Comedia musical adaptada al cine) Dos hermanos- Imperio Argentina y Miguel Ligero son condenados por robo. El fiscal – Manuel Luna – se apiada de ella que le ayuda a resolver todos sus problemas familiares. Al final triunfa el amor entre ellos

Pigmalión. Director: Anthony Asquith. Basada en la obra homónima de George Bernard Shaw. Reparto: Leslie Howard ( Higgins) Wendy Hiller ( Elisa Dootlitle) Arg: Higgins profesor de fonética por una apuesta pretende y consigue a convertir a una verdulera en toda una dama de la alta sociedad. [Lo sorprendente de este estreno es que, como se sabe, la producción es de 1938. No se explica la exhibición de este filme en 1936. Puede ser un error de nuestro escriba o una versión anterior que desconozco].

17 de julio:

Siguen en pantalla Morena Clara y Pigmalión. Recaudación de Morena Clara: 246 ptas. Pigmalión: 170 ptas.

18 de julio:

Se suspende hasta el 22 de julio. Todos los cines se cierran en el Archipiélago por orden de las nuevas autoridades. Se crea una junta de censura. Existe un apunte al pago de programas el 18.

22 de julio- 24 de julio.

Una noche de amor. (1934, One night of love), de Victor Schertinzger. Reparto: Grace Moore y Tuillio Carminati. Argumento: Mary (Grace Moore) inicia su carrera como cantante de ópera. Requiere la ayuda del profesor Giulio Monteverdi (Tuillio Carminati). Era inevitable y ambos caen rendidos por el amor. Oscar a la mejor banda sonora y sonido. El director es un famoso compositor en Broadway que compatabilizó con la dirección. Grace Moore era muy famosa en España por sus anuncios de jabón Lux. Carminati fue una actor de origen italo-croata muy famoso entonces. Recaudación: 94 ptas.

Una chica angelical (1935, The good fairy), de William Wyler. Reparto: Margaret Sullavan, Herbert Marshall, Frank Morgan. Arg. : Años 30, Budapest. Una historia de una cenicienta llena de bondad y comprensión (Margaret Sallavan) que cae en las garras de un potentado (Frank Morga) que abusa de ella.El doctor Max Sporum ( Herbert Marshall) se enamora de ella. Por celos el potentado intenta matarlo. Guión de Preston Sturges Recaudació: 123 ptas.

25 de julio- 27 de julio :

Quiéreme siempre (1935, Love Forever), de Victor Schertzinger. Reparto: Grace Moore, Leo Carrillo, Robert Allen. Otro musical similar con la misma actriz y el mismo director. Obtuvo un gran éxito. Recaudación, 404 ptas.

28 de julio- 29 de julio:

Vivamos esta noche (1936, Let’s night of love), de Victor Schertzinger. Reparto: Lilian Harvey y Tuillio Carminati. La historia se repite mismo director con algunas variantes. Lilian Harvey fue una muy notable actriz de teatro y cine. Originaria del mundo germánico. Recaudación: 64 ptas.

30 de julio-31 julio

Vida nocturna de los dioses (1935, Night life of the Gods) de Lowell Sherman. Reparto: Alan Mowbray, Peggy Shanon. Argumento: En la línea de La isla del Dr.Moreau. Un sabio algo demente consigue transformar la piedra en carne. El amor de una bailarina algo siniestra lo empuja a transformar las estatuas en seres vivientes. Pero al convertir a la Medusa en un ser vivo caen víctimas de su maleficio. Lowell Sherman fue actor y director de cierta fama. Su vida se truncó por una neumonía a los 49 años. Recaudación: 66 ptas.

Las diferencias de recaudaciones son palpables antes del golpe y en posteriores días. A excepción del día 25, seguramente por ser declarado festivo. Supongo que la gente no estaría muy animada para ir a una sala de cine. El total de ingresos por taquilla en el mes de julio fue de 7.570 ptas.

Hay que señalar que en general las distribuidoras siguieron funcionando, después de ir haciendo sus propias autodepuraciones. Esta afirmación mía, está basada en datos propios y se que requiere un libro entero para profundizar en ello.