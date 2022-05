Alejandro Miranda propone un viaje por el Cosmos en la Sala Los Lavaderos

La Sala de Arte Los Lavaderos acoge estos días la muestra Blue dot Project, The sounds of the Voyager del artista multidisciplinar Alejandro Miranda Sureda. La exposición realiza un viaje por el Cosmos fusionando un proyecto de vídeo- arte con una original exposición de cuadros al óleo, en la que el artista relaciona las constelaciones con diferentes oficios tradicionales canarios. La propuesta podrá visitarse hasta el 5 de junio, de martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Los domingos y festivos el horario será de 11:00 a 14:00 horas.

El artista explica que el proyecto nace como homenaje al periplo realizado por las sondas Voyager, que desde hace más de 40 años recorren el Cosmos como una especie de cápsula del tiempo en busca de vida extraterrestre. Adheridos a las sondas y llamados popularmente The sounds of Earth, se encuentran dos fonógrafos idénticos, con interior de cobre y cubiertos de oro, que cuentan con información relevante sobre los seres humanos y nuestro planeta. Para presentar al público el viaje que ambas realizan desde su lanzamiento a finales de los años 70 y 80, Alejandro Mirando Sureda ha creado un proyecto de vídeo-arte de una duración de 45 minutos, que realiza un recorrido en tres dimensiones por el lanzamiento y las imágenes que tomó de Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno. Aprovechando el sonido captado por la sonda, el artista realiza una representación artística exclusiva, de tal forma que cada planeta tiene su propia música y estilo gráfico. Como banda sonora de todo el espectáculo, utiliza emuladores de síntesis modular, como la música de la popular serie Cosmos de Carl Sagan. El artista acompaña esta propuesta de una exposición pictórica, realizada en técnica mixta al óleo, que mezcla las 14 constelaciones del Sistema Solar con 14 oficios tradicionales canarios. Mediante unos puntos ocultos en los cuadros elaborados con pigmentos fotoluminiscentes, las constelaciones solo podrán ser observadas en penumbra. Licenciado en Bellas Artes, Miranda trabaja el realismo como lenguaje de expresión artística.