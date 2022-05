Netflix, una de las plataformas audiovisuales más potentes del planeta, incluye desde este sábado en su oferta cinematográfica una película canaria. Se trata de Bunker Project 12, firmada por Jaime Falero y producida por el también actor tinerfeño Joaquín Sánchez. Netflix cuenta con más de 221 millones de abonados a su servicio en todo el mundo.

La inclusión en la plataforma es, sin duda, un espaldarazo para una producción que lleva ya un largo recorrido. Rodada en 2013 en Tenerife, esta historia de acción vuelve ahora a la carga gracias a Netflix. «Cuando terminamos la película, conseguí un preacuerdo con un agente de venta español muy reconocido. En el último momento, los inversores decidieron llevar directamente la venta de la película y llevaron la negociación. La película se estrenó en Asia, en varios países de Europa, etc. No sé por qué pero no ha sido hasta hoy que ha caído en Netflix. No sé dar una respuesta a eso pero lo importante que esté ahí», explicó Sánchez esta misma semana.

En la cinta, un traficante de armas contrata a un grupo de mercenarios para secuestrar a un científico ruso que les lleva a un búnker secreto que contiene un arma de la Guerra Fría. Rodada íntegramente en Tenerife con un equipo técnico y artístico canario al 99%, su elenco incluye a actores internacionales de la talla de Eric Roberts (hermano de Julia Roberts) o James Cosmo (Juego de Tronos). «Jaime y yo quedábamos periódicamente y un día en un café nos planteamos hacer esta película. Eso fue en noviembre de 2012 y en agosto de 2013 ya estábamos rodando la película con capital privado», recordó Sánchez.

Hasta su estreno en Netflix, el recorrido de esta cinta de acción ha sido sorprendente. Durante estos años, insistió el actor y productor, «ha superado todas nuestras expectativas». Se ha estrenado en países tan remotos como Vietnam, Tailandia, China, Corea y Japón. «En Europa, en una época en la que la piratería hacía mucho daño y ya empezaban las plataformas, la película se editó en DVD. También en Asia, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo», enumeró. En Alemania, por ejemplo, se hizo una edición especial en blu-ray que incluía imágenes en tres dimensiones. «En Estados Unidos y en Canadá quien la distribuye, de hecho, es Sony. Hay sitios donde suma más de tres millones de reproducciones y tiene muy buenas críticas. Ha superado nuestras mejores previsiones».

Según Sánchez, la producción se puede englobar en lo que se conoce como cine de género. «Soy un gran fan del cine de acción desde que era pequeño y hago artes marciales, pensé que ese es el tipo de cine que mejor se vende. Es el cine que no está condicionado por tradiciones culturales, lingüísticas o religiosas. Resumiendo: un puñetazo y una explosión funciona en todos los países. Es el producto que mejor se puede vender», recordó.

«Es una película entretenida, que está hecha con buen gusto. Juanmi Márquez, el director de fotografía que es canario también, hace una labor maravillosa», continuó. El reparto, con dos estrellas internacionales, también ayudó a su éxito, que se confirma ahora con este nuevo logro: su estreno en Netflix. «Está claro que es un subidón y un espaldarazo que tenemos que aprovechar Jaime y yo para darle también un nuevo empuje a nuestras carreras».

De hecho, y después de haberse dado un respiro momentáneo en el mundo del cine para disfrutar de su hija, el actor ya tiene el borrador del guión de una nueva película que espera poder volver a rodar en Canarias. La idea, añade, es que arranque de cara al año próximo. «No me imagino grabando la película en otro sitio que no sea Canarias. De hecho, tengo en mente algún concreto de trayectoria internacional. Estos nombres se convencen con un buen guión y un buen personaje», concluyó.