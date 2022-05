Las artes escénicas invaden Puerto de la Cruz con 20 propuestas durante la tarde

Las artes escénicas invadirán hoy Puerto de la Cruz con la segunda jornada de la vigésima edición de Mueca a pleno rendimiento. Tras una primera jornada para abrir boca, el festival pisa el acelerador con casi 20 propuestas a lo largo de la tarde.

Desde las 18:00 y hasta las 21:30 horas se podrá disfrutar de teatro, circo, danza y otras propuestas en los diferentes escenarios repartidos a lo largo de la ciudad portuense que este año llevan el nombre de varias asociaciones benéficas de carácter social.

La tarde comenzará con la compañía de circo Guga&Silvia y su espectáculo Here we go!. Será a partir de las 18:00 horas en el espacio Peñón - Asmipuerto. Asociación de Diversidad Funcional. A la misma hora se podrá ver a la compañía Mimbre con Lifted en el espacio Muelle - Fundación Canaria José Luis Montesinos, a los canadienses Les Dudes con Stories in the City! en el espacio Nicko y a Javier Rodríguez con el monólogo Payaso en el Espacio Cultural Castillo San Felipe.

Rodríguez ofrecerá además EspectAcción en el mismo espacio a partir de las 19:00 horas. A las 19:30 horas, se podrá disfrutar de la compañía D’Click con Latas en el espacio Peñón - Asmipuerto. Asociación de Diversidad Funcional. A la misma hora comenzará Circ Pistolet con Quizás no hay final en el espacio Muelle - Fundación Canaria José Luis Montesinos. También, a las 19:30 horas, la compañía francesa ZeC desplegará el espectáculo La 8ème balle en el espacio Nicko. Para terminar la jornada, se podrá disfrutar de Una hora con el Señor Valentín de La Pandilla en el espacio Lago Martiánez - sala Andrómeda a las 20:00 horas y está patrocinado por Valoriza. Le seguirá Abubukaka con Alienación indebida a las 21:30 horas en el Peñón - Asmipuerto. Asociación de Diversidad Funcional.