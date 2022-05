«Solo quiero que el público lo pase bien; por eso uno música y humor»

¿Es la primera vez que visita Tenerife para ofrecer su música al público canario?

He viajado a Canarias de vacaciones pero esta es la primera vez que voy a actuar en Tenerife. La verdad es que me apetece mucho cantar en estas Islas y disfrutar de Tenerife y de su público.

¿Qué propuesta mostrará en el Búho Club de La Laguna?

Traigo varias canciones pero sobre todo quiero presentar mi último tema, A veces, que saqué el 25 de marzo y al que le estoy dando mucha caña allá donde voy. El concierto será un directo en acústico, estaré solo con guitarra, por lo que será más íntimo y cercano. Ya llevo hechos dos conciertos en este formato y la verdad es que está saliendo muy bien y a la gente le está encantando. Este formato me permite tener mucha relación con el público y eso se agradece. A mí me gusta mucho, además, porque la voz adquiere una gran importancia y es muy bonito.

¿Toda la gira Díselo a la vida será en acústico?

Por ahora solo vamos a ofrecer este formato, sí. Ahora mismo es lo que mejor nos viene. Aunque es cierto que me gustaría contar con toda la banda, esta gira nos pide algo más acústico. Estoy acostumbrado a hacer conciertos con una gran banda, muy bien acompañado, pero ahora estoy descubriendo estos conciertos más íntimos, bonitos, y muy callados, y me está encantando.

Para sus últimos temas se ha rodeado de grandes profesionales como Pedro Pimentel. ¿Ha sido más un aprendizaje que un trabajo?

Sí, y estoy muy contento con el resultado de las últimas grabaciones porque Pimentel es un grande de la música que ha trabajado con importantes artistas y ahora ha sabido coger el sello de Rafa Romera y lo ha adaptado para poder seguir creciendo. Estoy encantado porque además todo el equipo ha confiado en mí para grabar y es una satisfacción increíble cómo ha salido.

Ese sello personal suyo se basa en el humor y el buen rollo, que siempre están presentes en su propuesta.

Sí, porque yo siempre digo que la música es terapéutica y ayuda mucho. Es muy importante hacer hincapié en eso, en la música como terapia y yo creo que esa idea la llevo por bandera. A todos los conciertos que hago trato de ponerles un momento íntimo, que es más bonito y nostálgico, pero sobre todo quiero que estén cargado de muy buen rollo, que es precisamente lo que más quiero que rebose.

Precisamente en ese sentido he visto que antes de dedicarse al mundo de la música también hizo sus pinitos en con los monólogos. ¿Continúa también por esa senda o incluye lo aprendido en sus conciertos de ahora?

Sí, es verdad que estuve hiendo monólogos durante una época, cuando vivía en Málaga, y la verdad es que me lo pasaba muy bien. Ahora, en cierta manera, también transmito ese humor en mis conciertos y gracias a eso es más fácil que la gente conecte con lo que hago, porque mi único objetivo es que las personas se lo pasen bien cuando vienen a verme y a descubrir mi música.

Su carrera musical ha despegado en plena pandemia. ¿Cree que ese hecho marcará su futuro o tratará de dejarlo atrás lo antes posible?

La verdad es que han sido unos comienzos un tanto complicados por todo lo que ha pasado pero estoy seguro de que todo esto quedará atrás y, ahora mismo, ganas no me faltan para dedicarme a esta carrera, que es mi pasión. Voy a tratar de ir adelante porque la música no tiene fronteras y los límites tan solo nos los marcamos nosotros mismos, así que yo tengo claro que no me los voy a marcar para siempre poder seguir avanzando.

Con esa actitud de seguir siempre hacia adelante, ¿continúa componiendo nuevos temas mientras va avanzando en su gira Díselo a la vida?

Sí, por supuesto, sigo componiendo. De hecho, estoy ultimando una canción que quiero lanzar en verano. No me gusta parar cuando hago algo que me gusta y por eso siempre sigo trabajando.