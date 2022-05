Ópera de Tenerife programa siete espectáculos para su nueva temporada

Ópera de Tenerife programará siete producciones durante su próxima temporada, que arrancará en octubre de este año y se extenderá hasta junio del próximo 2023. Los gestores culturales del Cabildo de Tenerife y el equipo de Auditorio de Tenerife han preparado una agenda donde los clásicos se combinarán con propuestas más contemporáneas, algo que ya hicieron con éxito durante la temporada pasada al incluir en la agenda piezas como La casa Bernarda Alba o Florencia en el Amazonas.

«Por fin empezamos una nueva etapa después de las enormes restricciones que hemos vivido con la pandemia y podemos volver a disfrutar de la ópera en todo su esplendor», celebró el consejero de Cultura del Cabildo, Enrique Arriaga. Tanto él como el director insular de Cultura, Alejandro Krawietz, destacaron el esfuerzo que los profesionales del Ópera de Tenerife realizaron durante los meses pasados para sacar adelante un programa de calidad en un momento de grandes limitaciones sanitarias. «La cultura es segura y lo hemos demostrado», insistió Arriaga.

El primer título de la Temporada 2022/2023 está previsto para mediados de octubre de este año. Será Fuenteovejuna y, obviamente, está basado en la obra de Lope de Vega. Los responsables insulares repiten así con la idea de programar producciones en castellano. Es una fórmula que ya se planteó durante la pasada temporada gracias a La Casa de Bernarda Alba o Florencia en el Amazonas, basada en el mundo literario de Gabriel García Márquez.

Con partitura de Jorge Muñiz, esta ópera fue estrenada en la Ópera de Oviedo en 2018. «Construye una mirada en torno a la opresión de un pueblo y las tropelías de un alcalde. Es una pieza que está muy traída a la actualidad. Además, la música incluye ritmos muy actuales que van desde el jazz hasta el hip hop. Es un gran descubrimiento», explicó Krawietz.

Fuenteovejuna se podrá ver los días 18, 20 y 22 de octubre bajo la dirección musical de Santiago Serrate y con la dirección de escena de Miguel del Arco. En el reparto estarán las voces de artistas como María Miró, José Luis Sola o Luis Cansino.

Entradas

Desde ayer, los abonados de Ópera de Tenerife pueden renovar sus pases para los próximos meses. Disponen de plazo hasta el día 31 de mayo. A continuación, el 7 de junio, se abrirá la venta para las personas que quieran sumarse al Club Ópera. Finalmente, el 7 de julio se pondrán a la venta las entradas sueltas.

El abono Club Ópera tiene un coste a partir de los cien euros e implica un 20 por ciento de descuento sobre el precio de las entradas. Los abonados que incorporen a nuevo miembro en el club tendrán, además, un descuento adicional del 10 por ciento. Mientras, en noviembre será el turno de Un ballo in mascherna (Un baile de máscara), un clásico de Giuseppe Verdi que se podrá ver en el Auditorio de Tenerife el 22, 24 y 26 de noviembre. Es una coproducción con el Teatro Regio di Parma, colaborador habitual de las producciones de Ópera de Tenerife. La trama se desarrolla durante un baile de máscaras en el que un cortesano asesina al rey Gustavo de Suecia. José Bros, Sergey Kaydalov, Monica Zanettin, Enkeledja Shkoz y Sofía Esparza integrarán el reparto. Se podrán a las órdenes del maestro Alessandro d’Agostini.

La siguiente parada en el calendario operístico tinerfeño será un homenaje en forma de Gala Lírica a la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, que celebra sus 25 años en escena con un espectáculo en el que ella misma ha actuado de «comisaria» invitando a participar a intérpretes y amigos de la talla de Yolanda Auyanet, Liping Zhang, Rubén Amoretti, Ramón Vargas, José Carbó, Leonel Gass y la bailaora María del Mar Moreno.

Auditorio de Tenerife estrenará el Año Nuevo con una producción propia que se pudo ver ya la pasada temporada: The Old Man & The Thief (La vieja doncella y el ladrón). Esta reposición es una respuesta de la institución al éxito que obtuvo la pieza. «Su representación coincidió con uno de los picos de casos de covid que vivimos hace unos meses y no pudo acudir mucho público. Hubo quejas por eso y hemos decidido volverla a programar», detalló Krawietz. Podrá verse el 21, 22, 28 y 29 de enero. De hecho, uno de los proyectos de la institución es que esta ópera de cámara haga una pequeña gira por toda la Isla.

A continuación, esta vez en marzo, el público tinerfeño podrá ver la ópera más reconocida del compositor austriaco Alexander Von Zemlinski que narra cómo la infanta de España recibe un enano como regalo de cumpleaños: Der Zwer (El enano). «Hereda el estilo de clásicos como Brahms y esta es una obra de gran tensión. Es un creador que sirve de bisagra entre lo clásico y lo contemporáneo y eso nos reta a todos como público», detalló el director insular durante la presentación del programa cultural. Alessandro Palumbo asumirá la dirección musical de esta coproducción con la Ópera de Lille, la Ópera de Rennes, la Fondation Royadumont y el Théâtre de Caen que se pondrá en escena los días 7, 9 y 11 de mayo de 2023.

Ópera para niños y niñas

Como ya es tradición, la temporada incluirá un título destinado al público familiar. En esta ocasión será The little sweep (El pequeño deshollinador), de Benjamin Britt. Llegará al edificio diseñado por Calatrava el 15 y el 16 de abril. Carmen Mateo, Ramiro Maturana, Mar Campo, César Arrieta y Laura del Río son los intérpretes que se pondrán a las órdenes de Maya Barsacq como director musical y de Stefano Monti como director de escena.

La temporada terminará con Tannhäuser, el poema sinfónico en tres movimientos para coro y gran orquesta que está inspirado en la ópera del mismo nombre de Richard Wagner. Se interpretará bajo la dirección de Pedro Halffter, que se ha encargado también de los arreglos para una obra que se podrá ver los días 9 y 10 de junio.