Estopa: "Nuestro mensaje es 'ganas de volver a veros'. De verdad"

Hace dos años, esta iba a ser la gira del álbum ‘Fuego’ y del 20º aniversario de Estopa. ¿Sigue siéndolo?

David Muñoz: Ahora es de los grandes éxitos de ‘Fuego’, y haremos también bastantes canciones de toda la historia, recuperando algunas que hace mucho que no tocamos. El espíritu va a ser el mismo: fiesta, y a cantar, y a tocar, y a compartir, y crear ahí un ritual.

Jose Muñoz: En la gira del año pasado, con los aforos reducidos y las mascarillas, montamos un repertorio para que la gente no se pusiera a saltar. ‘Paseo’ no la tocábamos, porque incita al abrazo. Ahora sí. Es un repertorio mucho más salvaje que el del año pasado. Y recuperamos alguna canción de la maqueta originaria, anterior al primer disco.

¿Cómo cuál?

J. M. Mejor sorpresa, ¿no?

D. M. Podemos decirlo: ‘Princesa’. Una canción sobre la ruptura de un noviazgo de los 17-18 años, muy de esa edad. Es una canción naíf. Nos hace mucha gracia ver nuestro yo del pasado. Ya no somos así…, pero un poco, sí. Es una canción rumbera, balada…

Van a actuar por primera vez en el Parc del Fòrum, y en un formato grande, para 25.000 personas, que viene a ser casi como un Palau Sant Jordi y medio.

D. M. Será como el Primavera Sound, pero actuando solo nosotros. Es nuestro récord en Barcelona. En Málaga una vez tocamos para más de 30.000. Y en Barcelona nunca habíamos actuado al aire libre. Ya llevamos 24.000 entradas vendidas, y el ritmo es a 400 diarias…

No nos gustan los concursos, competir. Es un estrés. Nunca iríamos a Eurovisión

Les va a contraprogramar el Festival de Eurovisión.

D. M. Me acabo de enterar. No lo hemos visto jamás. Sé que con el Benidorm Fest hubo algo viral, y una explosión de grupos de chicas. Mola. Pero no nos gustan los concursos, competir. Es un estrés. Nunca iríamos.

Un concierto de Estopa al aire libre, sin mascarillas ni distancias, es una buena foto de la liberación pospandémica.

D. M. Es muy especial. Tengo muchos nervios. Esta vez me imagino que hay un componente emocional, que hay muchas ganas, tantas como nosotros. El mensaje de este concierto del Fòrum es “ganas de volver a veros”. De verdad.

No sé si es el mejor día para estos símiles futbolísticos. ¿Están decaídos?

D. M. Hay que felicitarlos [al Real Madrid]. No es la suerte. Tienen a Modric, a Benzema… Cuando toca felicitar, toca felicitar, y no hay más. Y van a ganar.

Han grabado ‘Camiseta de rokanrol’ con Fito y Fitipaldis. ¿Cómo fue?

D. M. Ya cuando hicimos la canción dijimos “le pega mucho a Fito”, y con la pandemia nos hemos dedicado a hacer colaboraciones. Con Fito y con Amaral en ‘Despertar’. Y tenemos otra guardada, con Beret. Una canción compuesta con él, al 33%.

J. M. Nos envió media canción por ‘whatsapp’. “Terminadla vosotros”.

D. M. Así de fácil. Se llama ‘Diablo’ y será el primer ‘single’ de su próximo disco. Beret es interesante. Me hace gracia cómo compone. Es muy directo. Y rapea muy bien. Tiene cierto estilo.

Nunca habían compuesto canciones con otros autores.

D. M. Es la primera vez y será con Beret. Y por ‘whatsapp’. Ahora hay pendiente otra colaboración de composición, con C. Tangana.

C. Tangana nos propuso colaborar en ‘Ingobernable’. La canción nos gustaba, pero no estábamos por la labor. Da rabia. Deberíamos haber estado

¿Es verdad que C. Tangana les propuso colaborar en ‘El madrileño’ y no lo vieron claro?

D. M. En ‘Ingobernable’, sí. La canción nos gustaba, pero no estábamos por la labor. Era la peor época de la pandemia, tío. No lo vimos claro. Me da rabia, ¿eh? Porque deberíamos haber estado. Pero mira, no era nuestro momento.

J. M. Era una época en que no nos juntábamos ni nosotros.

D. M. Pero la cantamos en el Sant Jordi con él y nos quitamos la espinita. Nos dijo “si la he compuesto para vosotros, capullos”.

Lo dijo allí: "La mitad de mi disco está escrito pensando en Estopa".

D. M. Sí, sí, me quedé… Qué bien. Porque hemos estado en el disco sin estar. Y es el disco del año, para mí.

J. M. La canción para Kiko Veneno es un traje a medida para Kiko, y lo mismo con la de Calamaro, la de Ketama, la de Drexler… Se metió en la idiosincrasia de cada compositor.

¿Cómo vivieron desde el escenario el concierto de Tangana en el Sant Jordi?

D. M. Yo estaba con mis cascos y no me enteraba de nada. Luego vi vídeos donde la gente aplaudía cuando salíamos nosotros y todo eso. “El minuto de oro del concierto”, me dijeron, con ‘Tu calorro’. Yo no lo capté. Me sorprendió que, al público tan joven de C. Tangana, le gustara ‘Tu calorro’. Este Tangana de ahora, castizo, me gusta más que el de antes. Se ha ido a la rumba, que siempre es alegría. Y la gente de aquí la lleva en los genes.

La rumba, que siempre vuelve.

J. M. Es algo cíclico.

D. M. Me ha recordado nuestro primer disco, cuando la rumba no estaba de moda y de repente triunfamos ahí bastante. Nosotros hacemos rumba con otras cosas, dándole la vuelta, y Tangana ha hecho lo mismo tomando otro camino. Con rumba, la vida siempre es más bonita. Es como una risa contagiosa.

¿La pandemia fue favorable a la creación de canciones?

D. M. Tenemos ocho canciones nuevas. Jose se ha hecho un estudio en una habitación de su casa, y grabamos ahí las maquetas tranquilamente.

J. M. Empezamos cuando terminó la cuarentena dura, que fue cuando empezamos a vernos. La pandemia nos quitó el estrés.

Que no se acabe el mundo ahora. Este fin de semana no nos va bien

¿Disco nuevo a la vista?

J. M. Tenemos pensado un proyecto de dos piezas. Primero queremos sacar la maqueta donde estaban ‘Princesa’, ‘Míriam’, ‘Sentir diferente’… No queremos que se queden ahí en internet. La idea es grabarlas sin una gran producción, respetando un poquito el sonido de maqueta, pero que no suenen mal. Y luego sacar el disco nuevo. Como un álbum doble, pero por separado.

D. M. Lo suyo sería sacar primero lo antiguo y tres meses después lo nuevo.

J. M. Para 2023 la maqueta, y 2024 el otro.

La pandemia se presta a esas canciones ‘estoperas’ sobre malos sueños. ¿Alguna ha salido en esa línea?

D. M. Sí, sí, oníricas… Hay una que dice: “Que el ruido de este encierro no me deja oír los perros que ladran de corazón”. Pandémica total.

J. M. Pero será de las pocas referencias que haya a la pandemia.

Más allá de esta gira, ¿qué les espera?

D. M. En 2023 quizá sigamos, con algún viajecito a Argentina, Chile, Uruguay… Y a Venezuela, que ahora se puede volver a ir.

J. M. Y esperemos que tengamos 50 años de paz. Carpe diem, más que nunca.

D. M. Que no se acabe el mundo ahora. Este fin de semana no nos va bien.