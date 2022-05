'Sesiones acústicas' con Noel Schajris

En la década de los 2000, el argentino Noel Schajris alcanzó la fama mundial con el dúo Sin bandera, junto al mexicano Leonel García. Tras su separación y posterior reencuentro -que dura hasta la actualidad-, Schajris ha continuado con su carrera individual y este mes de mayo vista por primera vez Canarias con una propuesta acústica que es buena muestra de su nueva etapa musical con la que continúa cosechando éxitos internacionales. El cantautor actuará en el Paraninfo de la Universidad de la Laguna, el sábado 14 y las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta a través del portal de Abcesar Group.

Ganador de un Grammy Latino, Noel Schajris llega por primera vez a España para presentar en directo su proyecto Sesiones acústicas y estará acompañado del colombiano Jesús Molina, con el que también actuará en Valencia, Barcelona y Madrid, tras haber pasado por Chile, Argentina, México y Estados Unidos. Durante este concierto, el argentino ofrecerá un repertorio compuesto por gran parte de sus éxitos como solista y sus temas clásicos más románticos y populares de su etapa en Sin bandera, como Mientes, Kilómetros, Sirena o Entra en mi vida.

Por la oportunidad de actuar en nuevos países e interpretar temas de ayer y de hoy, Schajris no duda en afirmar que esta gira "es un sueño hecho realidad". "Desde nuestro éxito con Sin bandera siempre he querido estar en España; es cierto que tardó un poco pero ha llegado en el mejor momento, así que espero disfrutar mucho con el público en cada ciudad", sentencia.

De este modo, La Laguna se convierte en una de las pocas ciudades españolas que disfrutarán de la música del músico argentino quien afirma que "siempre he sabido que los artistas latinos entran a España a través de Canarias y por eso me hace ilusión poder aterrizar en las Islas". "Me atrae mucho ese sentir especial de Tenerife y el Archipiélago", aunque añade que "estoy muy contento de visitar las otras ciudades de España que también forman parte de mi gira". Y por todo ello el cantante añade que esta gira es "un sueño hecho realidad" porque es toda una alegría para él poder llevarla a cabo, así como "tener la oportunidad de hacerlo junto a Jesús Molina, que es un gran músico". "Esta es una manera linda de hacerlo, con esa esencia acústica que hace que los conciertos sean especiales", concluye el artista.

Sesiones acústicas es un proyecto novedoso que permite que la música del cantautor "desprenda una magia y una fuerza especial". "Es algo que me gusta mucho hacer con mis temas porque se disfrutan de una forma diferente", afirma. Así, el público podrá disfrutar de canciones de su época en el dúo Sin bandera y otras de su etapa como solista, y todo ello en este formato tan especial para él. Se trata de temas como Momentos, No veo la hora, Cuando amas alguien o Será, que son temas que el público siempre pide en sus espectáculos.

Tanto las canciones de ayer como las de hoy son igual de importantes para el artista porque, afirma, "surgen en un momento determinado de mi historia y todas tienen un sentir y una parte de mi corazón". Pero estas canciones que él compone no se quedan únicamente en su discografía sino que a lo largo de estos años ha compuesto temas para grandes artistas del panorama internacional, como es el caso Cristian Castro, Luis Fonsi o Diego Torres. No obstante, tras tantos años de trayectoria, reconoce que aún tiene una cuenta pendiente con Juan Luis Guerra, con quien aún no ha trabajado y, además, le gustaría mucho poder cantar de nuevo con Alejandro Sanz. Así, reconoce que le apasionan todas las facetas de su carrera musical, tanto la que estuvo centrada en el dúo Sin bandera como la actual, en solitario.

Noel Schajris continúa trabajando mientras realiza su gira Sesiones acústicas y ya tiene listo un nuevo disco de Sin bandera que saldrá a la venta el precisamente este viernes 6 de mayo. Además, avanza que ya está inmerso en la composición de sus nuevas canciones como solista.