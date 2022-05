Maestros en imaginar

Los más pequeños de la casa serán los protagonistas este viernes de la programación que el Auditorio de Tenerife dedica con continuidad al mundo de la danza. Será en la Sala de Cámara del principal recinto cultural del Cabildo de Tenerife a partir de las 17:00 horas. Se trata de Malebable, una propuesta de la bailarina, coreógrafa y profesora de movimiento y psicomotricidad Helena Lizari.

Licenciada en teoría y análisis del movimiento, Lizari ofrecerá su especial creación dentro del FAM Primavera 2022. Malebable es un espectáculo dirigido a niños y niñas de entre 0 y 5 años. La gran apuesta de esta pieza de danza, explican sus responsables, es «llegar a un público menudo, comunicarnos con niños y niñas que son casi bebés. Esto lo conseguimos estimulando la imaginación, que es más grande cuanto más pequeño es el niño».

Para ello, Lizari plantea una función donde los pequeños pueden participar e invadir el espacio escénico. «Esa es la idea. Este es un espectáculo que va dirigido a los más pequeños y es también un espectáculo más íntimo de lo habitual donde el niño se siente cercano a lo que está pasando. En otras circunstancias, sin covid, ellos y ellas se sientan alrededor, tocan los objetos y entran al espacio donde bailamos. Esto hemos tenido que modificarlo un poco para mantener las distancias pero la idea es que el niño se sienta parte de la acción escénica, que esté muy integrado en lo que está pasando», explicó la artista esta misma semana.

Como herramientas principales, los bailarines usan materiales sencillos que se convierten en la mejor puerta comunicativa hacia los más pequeños. «Empleamos papel, plástico y unas cajas de cartón muy simples. Porque esta propuesta quiere partir de lo sencillo. Es un espectáculo simple y abstracto en la forma. Jugamos con materiales sin decorar para que a partir de ahí los niños puedan imaginar su propia historia y crear sus propios personajes de algo muy sencillo, su imaginación ya le pondrá todo lo que necesiten».

Las entradas para disfrutar de Malebable se pueden adquirir en los canales habituales de Auditorio de Tenerife por un precio general de apenas 5 euros. Están disponibles, por ejemplo, a través de la página web www.auditoriodetenerife.com. Pueden conseguirse también en la taquilla del recinto de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Los niños que el día del espectáculo no hayan cumplido los dos años no necesitarán adquirir entrada si no van a ocupar una butaca.

Lizari habla con mucho cariño de lo especial que es plantarse frente a un público tan joven, especialmente porque los niños y las niñas son tremendamente sinceros y sus reacciones también. «Siempre son sinceros y agradecidos. Eso sin duda. Claro, los más pequeñitos son un poco más tímidos pero a los de cuatro o cinco años a veces hay que pararlos. Pero la experiencia ya nos dice cómo hay que jugar con ellos y cómo se puede ofrecer un material concreto. El niño sabe a quién mirar y cuando les ofreces algo para tocar, su primer instinto para conocer algo es precisamente eso: tocar».

La danza, precisa Lizari, es una actividad indispensable a lo largo de toda la vida pero es aún más esencial durante los primeros años de la vida. «Como bailarina, pienso que la danza es indispensable pero independientemente de eso, como personas, creo que el movimiento es el desarrollo del niño. No es que sea importante, es que ahí va su desarrollo. Guiarles y experimentar con ellos es una forma de que conozcan su cuerpo, que aprendan a relacionarse con los demás. Participo en programas educativos en escuelas, donde ofrecemos talleres de procesos creativos a través del movimiento donde los profesores nos dicen que es una gran herramienta. No hay que olvidar la relación con su cuerpo, que es lo que le permite relacionarse con la sociedad. Creo que es importante que no olvidemos la parte motriz en la educación».

La programación de FAM Primavera 2022 continuará este domingo, día 8, con una pieza que fue finalista al Mejor Espectáculo de Danza en los Premios Max y que se hizo con la manzana al Mejor Intérprete Masculino de danza: Leira, de Nova Galega de Danza. El horario de la función será a partir de las 19:30 horas. La agrupación, dirigida por Jaime Pablo Díaz y con seis bailarines en escena, muestra una exaltación de la labor en el campo. Danza y música representarán la agricultura tradicional gallega y su dureza a través de las distintas estaciones del año.