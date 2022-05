«Las relaciones que he tenido a lo largo de mi vida me han servido de inspiración»

¿Cómo es ‘Ocho’?

Es una historia sobre la amistad de Víctor y Jaro, dos amigos que estudiaron juntos en la facultad de periodismo de jóvenes y trabajaron juntos posteriormente, a los 22 años. Lo hicieron con una persona que trabajaba en un despacho de asesoría política. Algo medio turbio. Ahí se dedicaban a la propaganda política. De un día para el otro, su jefe desaparece y lo dan por muerto. Pero se dan cuentan, 15 años después, de que sigue vivo y deciden ir a visitarlo. Así comienza la historia.

¿Cómo ha sido el proceso creativo?

Tardé en escribirlo menos de lo que tenía previsto. Yo siempre me hago unos esquemas con toda la información y los materiales que necesito y que, además, quiero meter en el libro. Después es cuando lo empiezo a elaborar. Tardaría más o menos 3 o 4 meses solamente en la escritura. La corrección final me llevó mucho más tiempo. El teclear la verdad que fue bastante rápido. Me habrá llevado un 30% del trabajo total. El otro 70% fue pulirlo y hacer las correcciones necesarias para tener el texto final. Y que, así, quede como finalmente me gusta. Hay que leerlo muchas veces para retocarlo, por eso me llevó mucho más tiempo.

¿En qué se inspiró?

Me inspiré en la vida de gente que conocí hace algún tiempo. Ellos tenían relación con unas personas que eran un tanto hippies, pues querían vivir un estilo de vida algo bohemio, aunque finalmente no lo consiguieron. Me basé en eso, pero también en anécdotas y curiosidades que he ido leyendo en diferentes sitios.

¿Está basada en hechos reales?

No, para nada. En la portada de este libro hice una pequeña broma, porque puse en la primera página «basado en lechos reales». Como si fuera una errata. En vez de H puse L. De hecho, el editor maquetó el libro y me dio el resultado final para que yo le diera el visto bueno. Ahí me di cuenta de que había corregido la palabra. Le tuve que explicar que era una broma para que lo volviera a cambiar y que así llamara la atención. Es una licencia poética que me he tomado.

¿Qué tiene ‘Ocho’ que no tiene el resto de novelas que ha escrito?

Los otros libros eran diferentes. Ocho es una historia de amor a destiempo. Y, además, su protagonista tiene una intención de triunfar en el mundo de la pintura. Aunque finalmente no lo llega a conseguir. Estos puntos son clave en esta novela. No aparecen en las otras ficciones.

¿Ha tenido buena acogida entre el público?

Se publicó en noviembre de 2021 y se va vendiendo poco a poco. Hemos hecho algunas presentaciones por la Isla. Por ejemplo en Santa Cruz. A la gente le está gustando, porque es una lectura bastante fluida. Eso es una de las cosas en las que me empeño mucho: en el estilo. Quiero que acabe siendo una novela bastante dinámica.

¿La amistad de Víctor y Jaro existe en la vida real?

Es un poco de todo. No es realidad completamente pero tampoco ficción. En realidad es una mezcla de ambos. Me baso en varias relaciones con personas que yo he tenido a lo largo de mi vida. En la amistad de Víctor y Jaro se deja entrever las dos caras de la misma moneda. Las distintas versiones de las personas. Por una lado, la ambición económica y de prosperar en la vida. Y por el otro lado, lo que conviene al espíritu. Es decir, el tirar por el amor o por el dinero. Los dos personajes protagonistas van tirando uno del otro durante la novela.

¿Por qué firma como Claudio Colina?

Es una historia de hace mucho tiempo. El seudónimo no lo elegí yo, sino que me lo puso un compañero de estudios hace muchos años que ya falleció. En homenaje a él me lo puse. Siempre se confundía y me llamaba Claudio, en vez de Gabriel. La broma continuó, fue a más y al final asumí ese nombre como mi seudónimo literario. Y desde 1994, empecé a firmar así. Aunque es verdad que tengo un libro que firmo con mi nombre real. Porque fue una novela donde me concedieron un premio literario. Yo quería firmar como Claudio, como siempre, pero no me dejaron. Tenían que poner mi nombre real. Así que solo en ese libro firmo como Gabriel Díaz. De resto, siempre como Claudio Colina.

¿Tiene algún otro proyecto pensado para un futuro próximo?

Tengo unos cuantos libros de microcuentos listos para publicar. Creo que son unos 4 o 5 libros listos para difundirlos. También tengo una novela pensada. Este concepto es incluso anterior a la idea de Ocho. Está pensada desde hace mucho tiempo. Los ingredientes están en una libreta listos para elaborarlo. Pero para poder escribir una novela es necesario tener las cosas bastante claras. Conocer si se tiene el tiempo suficiente. Sobre todo es importante tener una planificación y un cronograma para saber si se va a concluir la novela. Porque es un poco frustrante empezar un trabajo de esta envergadura para que, en seis u ocho meses, se quede a medias. Ya sea por falta de tiempo o de ideas. Hay que tener claro el momento para poder realizarla completamente.