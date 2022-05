«Para ser periodista de opinión debes tener un colmillo retorcido»

¿Nos vamos a encontrar con la Carla de La Lá que ya conocemos de su faceta periodística?

¿Usted conoce esa faceta?

Alguna vez leí una de sus opiniones y escuché una de sus intervenciones radiofónicas...

...Pues esa es la Carla que se va a encontrar. La misma de mi faceta periodística, la misma que soy en casa. En eso no he impostado absolutamente nada: escribo igual que hablo en mis columnas de opinión o en una novela.

¿Irónica, entonces?

Sí, bastante irónica... Pero también un poco cínica, desdramatizadora, irreverente y tierna sin llegar a ser tonta.

¿Y un poco borde?

Si alguna vez lo soy le juro que lo hago sin intención de herir a nadie. Aunque ese no sea mi propósito, es cierto que cuando hago opinión es probable que termine causando daño a alguien y, sobre todo, que muchos lectores acaben creyendo que soy una borde.

Escribir con un tono humorístico tiene esas cosas, ¿no?

Tiene un colmillo un poco retorcido que a veces se te escapa de las manos, pero el que me sigue sabe que soy una persona que se ríe mucho de sí misma.

¿A usted le cuesta poco afilar ese colmillo?

No me cuesta nada, la verdad. El arte tiene que tener, y yo considero que la literatura un arte en toda su expresión, riesgo porque ahí no vale acariciar con suavidad el lomo de nadie... Poner patas arriba la realidad cuestionando el orden establecido es algo excitante. Además, insisto, para ser un periodista de opinión debes tener un colmillo retorcido. Si eres blando no vales.

Sobre todo, cuando todos tratan de poner la opinión contra la espada y la pared.

El periodismo de opinión tiene que ser auténtico. De hecho, no haces sino mojarte constantemente. Esa sobreexposición es agotadora pero es una misión que alguien tiene que hacer, ¿no?

¿En su armario, entonces, debe tener unos cuantos chubasqueros?

[sonríe] Sí, tengo unos cuantos. Haga lo que haga, siempre me va a caer una buena rociada. Al principio las críticas me torturaban pero con el paso del tiempo me he vuelto inmune a ellas. Me ocurre lo mismo con los halagos.

¿’Qué te importa que te ame’ es una novela de mujeres?

Aunque esté escrita desde la posición de una mujer, esta no es una novela de mujeres... Madame Bobary, La Regenta, Ana Karenina son solo tres de los muchos ejemplos de novela escritas por hombres cuyos protagonistas son mujeres y no por ello son historias para mujeres.

¿No me refería a los destinatarios de esta trama, sino al esqueleto desde el que la monta?

En las páginas de Qué te importa que te ame (Planeta) describo cien años de cambios económicos, psicológicos y sociales en México y en España. En este sentido, creo que las mutaciones más importantes afectan a las mujeres. Nosotras somos las que hemos sostenido esas transformaciones en el siglo XX.

¿Hay hasta un fantasma?

Sí, el fantasma narra los acontecimientos sobre los que crece la novela y el personaje con el que más me identifico... Cuenta lo que sucede con cierta objetividad desde esa barrera que separa la vida de la muerte. Su irreverencia se explica porque no forma parte del mundo de los vivos, pero hay otros personajes de carne y hueso bastante irónicos y divertidos. A todos les pasan cosas graves, pero consiguen salir adelante con impertinencia y algo de resiliencia.

Resiliencia, ¿una palabra que ha dejado huella tras el confinamiento?

Yo creo que el siglo XXI empieza realmente con el inicio de una pandemia que ha desencadenado un cambio brutal con respecto a los años anteriores... Qué te importa que te ame forma parte de otro escenario, es decir, que finaliza justo antes de que nos imagináramos esta crisis sanitaria.

¿Cómo construyó esta trama?

Tomando como referencia una experiencia personal que viví con una mujer que tenía interna en casa. Al principio solo había una relación entre propietaria y trabajadora pero enseguida nos hicimos amigas y encontramos un buen contrapunto para construir una historia protagonizada por dos mujeres: un encuentro fortuito entre una señora de la jet set madrileña y Lulú, una joven mexicana, en El Retiro es el motor de arranque de una historia emocional.

¿Es lo que usted quería hacer?

Es mucho más de lo que a mí me hubiera gustado escribir en sus orígenes. Cuando me llegó el primer ejemplar me puse a llorar, lo que significa que estoy viviendo el síndrome del impostor en toda regla [sonríe]. No sé en qué momento he podido dar forma a una historia sin tener que ser ingresada en una clínica o sanatorio porque ha sido una experiencia agotadora.

En su estreno como escritora abre una puerta al mundo de la migración.

En esa parte hay algo autobiográfico porque mi madre es mexicana y mi padre español... Yo nací en España, pero mi familia ha viajado muchas veces a México. En una primera novela hay muchas cosas que has vivido en primera persona.