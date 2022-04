Diferentes formas de expresar el arte

Susana Barreto tiene 40 años y desde que era muy pequeña la pintura y el dibujo han estado presentes en su vida. Ella es usuaria de la Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo (Apanate) y ahora expone varias de sus creaciones, de gran formato, dentro de la muestra Arte-TEA: un viaje por la diversidad, en la Sala de Arte Gráfico de La Recova de Santa Cruz de Tenerife, donde se dan cita las piezas realizadas por personas con autismo de todas las edades y perfiles y que pretende ser un homenaje a la diversidad del espectro y de la expresión creativa.

Barreto realiza sus pinturas a través de fotografías y, cuando empieza a dar forma a una creación no quiere que nadie la moleste. Cada día emplea más de tres horas en su gran pasión, que además comparte con su padre ya que es él quien le fabrica los marcos de cada pieza. Aunque la artista no articula palabra alguna, es capaz de comunicarse a través de las obras que realiza, que le gusta pensar que son «únicas e irrepetibles».

Junto a Susana Barreto exponen compañeros de Apanate como Jassiel Vargas, que con tan solo 9 años dibuja fachadas de supermercados prácticamente de memoria: «Suelo dibujar varias veces el mismo dibujo, hasta que consigo reflejar todos los detalles». Así, junto a las pinturas y dibujos, esta muestra también incluye diferentes manualidades e incluso relatos breves realizados por los usuarios de la Asociación. «Cada uno hace lo que más le gusta porque el objetivo de esta exposición es mostrar que el arte se puede expresar de muchas maneras diferentes», explicó ayer la presidenta de Apanate, María del Carmen Díaz.

Brian Pérez, de 27 años, fue otro de los usuarios de la Asociación que acudió a la inauguración de esta muestra y explicó que le encantan las artes gráficas y realiza tanto dibujos, como pinturas y manualidades. Le encanta el manga Dragon Ball y por eso algunas de las piezas que presentó en la muestra hacían referencia a esta serie. Su talento es tal que Díaz afirmó que «es él quien nos hace los disfraces en el centro cuando celebramos el Carnaval».

La inauguración de la muestra contó con la presencia del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y de las ediles de Cultura y Atención Social, Gladis de León y Rosario González, respectivamente. Todos pudieron disfrutar, además de los cuadros, de barajas realizadas a mano con motivos canarios, de fotografías de los platos que cocina uno de los usuarios de la Asociación o de montajes realizados con fotogramas de vídeos del canal de Youtube de uno de los jóvenes que expone estos días en la muestra. Sofía Marrero, 23 años, por ejemplo, expuso hermosos cuadros que muestran su talento para la ilustración, el cómic, el storyboard y los tatuajes. Nicole Hernández, de 18 años, también muestra sus dibujos puesto que los lleva realizando desde hace unos seis años: «Empecé cuando me quise evadir del mundo ya que me estaba empezando a conocer a mi misme, lo primero que hice por supuesto fue empezar a ver series de la infancia que terminaron siendo lo que actualmente me inspira a dibujar, el anime».