Lectura sin restricciones

Los libreros y editores de la Isla celebran un Día del Libro especial. Después de dos años de limitaciones, el mundo del libro se confirma como el gran aliado en tiempos difíciles. Ni las mascarillas, ni las distancias o los toques de queda impidieron nunca disfrutar de un buen libro. El sector, que lucha contra los estragos de la subida del precio del papel, no se rinde a las adversidades y retoma hoy la fiesta de las letras.

Cuando al fin nos hemos liberado de la mascarilla, resulta una paradoja recordar que el libro encontró un importante aliado en lo más crudo de la pandemia. Muchas personas se convirtieron en voraces lectores cuando la vida transcurría entre cuatro paredes. Ese hábito se ha mantenido con la desescalada y ahora que la normalidad vuelve a reinar en las calles de España, el sector del libro celebra de nuevo, como cada 23 de abril, su día grande y recupera la vistosidad de su fiesta.

Leer sin restricciones parece ser el lema de un año en el que los escritores regalan cientos de títulos a su público. Lo único difícil será elegir la siguiente historia que descubrir. En mitad de una guerra que pone la nota pesimista a este día, con una amenazante crisis de abastecimiento y la subida del precio del papel, editores y libreros tinerfeños recomiendan leer títulos como Supersaurio, de la grancanaria Meryem El Mehdat, La violinista roja, de Reyes Monforte, o Nada, de Carmen Laforet.

«Queremos que sea un gran día, no por las ventas, sino por las visitas y la alegría» Izaskun Legarza - Librería de Mujeres

Aunque se nota «ligeramente» el incremento de las ventas en los días previos a esta festividad, la copropietaria de Librería de Mujeres, en Santa Cruz de Tenerife, Izaskun Legarza afirma que se trata de una tendencia «poco significativa» porque aún «vivimos tiempos extraños y las ventas, al menos en nuestra librería, no han superado la etapa pandémica». El miedo a los contagios perdura y a ello se suma la crisis generada por la guerra de Ucrania, «de modo que las ventas están algo paralizadas». A pesar de todo, espera que el de hoy sea «un gran Día del Libro» y no solo por las ventas sino también «por las visitas, las conversaciones, las flores y la alegría».

Librería de Mujeres no realizará hoy acciones concretas pero sí han llevado a cabo actividades durante la semana, como la presentación de varios libros. Avanza que, «ahora que sí se puede, seguiremos organizando cosas en mayo y junio». Y, por supuesto, no puede faltar su participación en la feria del libro de Santa Cruz de Tenerife, así como «a todas las que seamos invitadas y podamos asistir; no es fácil pero nos parecen algo imprescindible».

A pesar de que las ventas han sido normales este año, Legarza realiza una valoración «obligatoriamente buena porque en este oficio hay que mantener el optimismo» y porque «nos sentimos arropadas por la confianza depositada en nosotras». Añade que «mantenemos la convicción de que se lee más que en tiempos pasados y que la gente joven es la más interesada» pero aprovecha para reclamar «políticas de fomento de la lectura» en Canarias. Ahora que terminan las restricciones de la pandemia, Izaskun Legarza espera que las librerías vuelvan a convertirse en «un lugar de intercambio cultural y de reunión» y por eso retoman su club de lectura.

«Todo lo que ha pasado demuestra que el libro es ese amigo fiel que siempre te acompaña» Remedios Sosa - Presidenta de los libreros

Carmen Mari Pérez es copropietaria de la Librería Peba, en La Laguna, que para hoy prepara descuentos del 10%. Aunque algunos años han realizado actividades durante la semana, en esta ocasión solo van a concentrar las rebajas en esta jornada, pero en día previos sí que han notado el aumento de las ventas, sobre todo en libros infantiles: «Los colegios están haciendo una importante labor porque animan al alumnado a que lleven libros estos días».

En el caso de esta librería, los clientes han aumentado desde la pandemia porque «mucha gente recuperó el hábito de leer y, aunque ahora no se mantenga el ritmo de lectura tan alto, sí que se han fidelizado clientes que se han acostumbrado a leer en papel». Estos días, a los nuevos compradores se suman los turistas que empiezan a llegar a Aguere.

«El sector está recuperando el ritmo. Lo hemos notado este último mes porque no para de pasar gente por la calle», relata. Aunque no tienen previsto participar en próximas ferias del libro, Peba no abandona las actividades y por eso cada mes al menos dos autores canarios realizan firmas de libros en sus instalaciones. «Es muy importante, sobre todo en el caso de la autoedición, porque es un impulso para ellos», explica Pérez.

Presidenta de la Asociación de Libreros de Tenerife –que aglutina a medio centenar de establecimientos en toda la provincia– Remedios Meme Sosa es una figura esencial del mundo del libro. Durante años, ha puesto nombre y apellidos a los problemas de un colectivo esencial en la estructura cultural. Después de dos años de pandemia, Sosa reconoce que ha habido cosas positivas. «La gente tuvo más tiempo para dedicárselo a la lectura y todo lo que ha pasado demuestra, además, que el libro es ese amigo fiel que siempre te acompaña».

«Los colegios hacen una gran labor: animan a los alumnos a comprar libros estos días» Carmen Mari Pérez - Librería Peba

Tras pasar varias crisis y vivir en una constante amenaza de cierre, los libreros y libreras tinerfeñas son unos supervivientes. Por eso, cuando se decretó el estado de alarma, no dudaron en lanzarse a articular nuevas fórmulas de venta y todo tipo de actividades online. «En esta profesión, el que ha llegado hasta aquí es porque cree realmente en el libro porque esto no es rentable”. “Este es un sector que siempre lucha por seguir adelante y que hace una labor inmensa en los barrios recomendando y buscando los libros».

Para este Día del Libro tan especial donde parece que la pandemia empieza a quedar atrás, el colectivo ha organizado desde firmas de libros a lecturas públicas. «Cada uno trata de organizar cosas, como siempre, porque sacar el libro a la calle es el mejor acto de comunicación de la lectura». A esas actividades, hay que sumar el tradicional descuento del 10% que aplican todos los comercios para conmemorar esta jornada.

Por último, la portavoz del sector anunció la celebración de dos ferias regionales del libro, una en La Laguna y otra en Santa Cruz. La primera será la de la capital, coincidiendo con los festejos del mes de mayo y en su tradicional enclave del Parque García Sanabria. La de La Laguna será en octubre.

Por su parte, Ernesto Rodríguez Abad y Cayetano Cordovés Dorta son los responsables de una de las editoriales canarias más emblemáticas: Diego Pun Ediciones. «Es una ventana al mundo desde Canarias. Tratamos con respeto y responsabilidad la literatura infantil y juvenil para dialogar y aprender a soñar a través de las letras y las imágenes».

«Tratamos con respeto la literatura infantil para aprender a soñar a través de las letras» Cayetano Cordovés - Editor de Diego Pun

Para los próximos meses, como novedad, estos editores auguran un «salto tanto cuantitativo como cualitativo». «Vamos a presentar una colección para los más pequeños con un formato muy especial y libros de narrativas y álbumes realizados por nuevos autores e ilustradores de talla mundial que se unirán a nuestro catálogo. Algo que nos ilusiona mucho es que ampliaremos la presencia de autores canarios». De hecho, ayer mismo –y como «antesala» a la celebración de el Día del Libro– presentaron en El Sauzal su nueva aventura editorial: ¿Moscas? Es una publicación del escritor madrileño Rafael Ordóñez y el ilustrador canario Víctor Jaubert. Sobre los efectos de la pandemia sobre la industria del libro, reconocen que en un principio “nuestras ventas no fueron del todo buenas”. “Pero sí, una vez más estabilizada, comenzamos a notar un incremento de ventas”, celebraron.