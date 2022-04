‘Fugit’, teatro en el corazón de La Ranilla

La compañía Kamchàtka, especializada en teatro participativo y de inmersión, estará presente en la vigésima edición del Festival Internacional de Arte en la Calle de Puerto de la Cruz, previsto entre el 5 y el 8 de mayo. Traerán Fugit hasta el espacio bautizado como Universo Creativo, situado en el popular barrio de La Ranilla. Será, concretamente, el viernes 6 a las 18:00 horas y el sábado 7 a partir de las 13:00 horas.

Hasta ahora, Kamchàtka ha integrado siempre la temática de la inmigración en sus piezas y Fugit no es diferente. Se trata de la tercera pieza de una trilogía (tras Kamchàtka y Habitaculum) que abunda en esta problemática. No en vano, esta es una compañía integrada por artistas de diversas nacionalidades y procedentes de diversas disciplinas.

El público, como no podía ser de otra manera, tendrá su propio papel en las dos funciones previstas en Puerto de la Cruz. «La escritura dramatúrgica prevé que el rol del espectador sea incluido en la historia. El espectador es parte integrante de la obra. Durante toda la escritura y la creación se tiene en cuenta esta idea de que el público es un personaje más. Otro objetivo es que para el espectador sea una experiencia misma, que se sienta totalmente invadido por todos los sentidos de esta vivencia», explicó Prisca Villa, miembro de Kamchàtka.

Sobre Fugit, la pieza con la que sorprenderán al público de Mueca, la artista adelantó que «hablamos de todos los que se fueron en su día. No hablamos de una época precisa. El mismo nombre de la compañía surgió así: ‘nosotros queremos ser aquellos que vienen de lo más lejos posible’, decíamos. Lo más lejos era la península de Kamchàtka»

Fugit, continuó con su reflexión, habla de la huida necesaria y valiente. «Sí. Hablamos del coraje de huir. Muchas veces se tiene que tener mucho coraje o estamos obligados a huir. No contemplamos la cobardía de la huida, sino la elogiamos. Huir es no poder irse con calma, con decisión o con lo que tú quieres. Tiene un concepto de ilegal, de prisa, de inesperado y lo que nos parece interesante es sentir que hay algo que trasciende en la huida física que es la huida de todo aquello que no podemos sostener más».

En los hogares

Los portuenses y todos los que deseen participar en la experiencia escénica que planteará la compañía fundada en Barcelona en 2006 se meterán en la piel de los que ayudan a los que huyen, que son los artistas. «Una parte de la escritura se hace totalmente in situ», adelantó Villa. «Por eso estamos tres días antes en el sitio y lo que pedimos a la gente de ese lugar es justamente ese papel: el de facilitadores de la huida. Pedimos que nos dejen pasar por su jardín o entrar en su casa, por ejemplo. Es muy tierno descubrir cuánta gente quiere participar en la creación y cómo acceden con orgullo cuando les explicas que su participación tiene ese significado».

Tras la pandemia, y como muchos compañeros en la industria, Kamchàtka espera por fin poder volver a la normalidad definitiva. El año pasado, de hecho, estrenaron una nueva pieza, la que suma el número cuatro de su trayectoria. Se trata de Alter, una nueva producción de teatro de calle ambientada en un entorno rural y nocturno que combina su lenguaje único e inmersivo con proyecciones íntimas de vídeo y narraciones sin palabras. «Esta representación de Fugit será la primera después de la pandemia así que estamos muy contentos. Estamos emocionados por ir a Tenerife, es nuestra primera vez en Mueca también y solo esperamos que todo salga bien», concluyó.

Entradas

El Festival Internacional de Arte en la Calle de Puerto de la Cruz Mueca puso este viernes a la venta las entradas para su vigésima edición. Los tickets pueden adquirirse a través de la web del festival y de la plataforma tickety.es. Bajo el hashtag #20añosnoesnada, uno de los festivales más importantes del panorama cultural canario se prepara para desplegar casi un centenar de propuestas del 5 al 8 de mayo en el Puerto de la Cruz. Serán 7 espacios, 4 universos y diferentes recorridos los que concentren la actividad de esta vigésima edición que cuenta con un modelo de gestión colaborativa y de participación ciudadana entre el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la plataforma Cómplices Mueca. No siempre se cumplen 20 años por lo que esta edición será especial. No solo por la vuelta a la normalidad tras la pandemia, sino por una programación cuidada al detalle y recordando algunos de los mejores momentos