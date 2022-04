Celestino Hernández: «El MACEW se merece un edificio acorde a la importancia de su obra»

Este es un proyecto cultural donde mucho se hace por amor al arte, ¿no?

Eso fue así desde que Eduardo se propuso crear en Canarias un centro museístico que albergara lo mejor del arte contemporáneo local. Esto sucede en 1953, es decir, que estamos a las puertas del 70 aniversario... Él no tenía decidido que fuera aquí, más bien, creo que los tiros iban por su ciudad natal, que era Santa Cruz de Tenerife, pero se dieron unas circunstancias que inclinaron la decisión hacia Puerto de la Cruz.

¿Cuáles fueron esas circunstancias?

Eduardo Westerdahl hizo un viaje por Europa en los años 30. De esa experiencia surgió la puesta en marcha de la revista más importante dedicada al surrealismo, no solo en Canarias sino en España, que fue Gaceta de Arte, y después de la guerra participó en los Encuentros de Altamira, donde se empezó a recuperar el espíritu anterior al conflicto bélico. En aquel momento el alcalde de Puerto de la Cruz era Isidoro Luz Cárpenter, que también había sido presidente del Cabildo de Tenerife. A pesar de ser un alcalde franquista y conservador, era un hombre muy culto que se había formado en la Residencia de Estudiantes de Madrid con gente como Buñuel, Dalí, Lorca... Eso facilitó mucho que en la primavera de 1953 Eduardo activara su proyecto. ¿Dónde empezó el problema? En el momento en el que logró reunir una colección, pionera en España, que no contaba con un edificio para ser expuesta... Y eso es lo que nos ha traído hasta el día de hoy. ¡Increíble!

¿Siete décadas en el limbo?

La buena amistad que mantenía Eduardo con el arquitecto italosuizo Alberto Sartori hizo que se elaborara una propuesta para que en Puerto de la Cruz se construyera una sede del museo y una residencia para artistas internacionales. Esa llama, con sus altibajos, estuvo encendida doce años [entre 1953 y 1965] pero terminaron tirando la toalla. Ambos se dan cuenta de que todo aquello no va a salir adelante, que los problemas siempre superan a las ilusiones y se rinden. Eduardo retira algunas obras importantes, pero en la ciudad se quedaron otras piezas [unas 60] con las firmas de todos los artistas más notables del siglo XX de Canarias.

¿Por qué no se ha retomado el proyecto?

Eso es un gran misterio [silencio]. Yo he intentado también encontrarle una explicación lógica y aún no lo que conseguido... Está documentado que en esas fechas se abren dos centros de arte contemporáneo: el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC) en Madrid, que es el embrión de lo que luego fue el Museo Reina Sofía, y el proyecto que Eduardo Westerdahl pone en marcha en el norte de Tenerife. En lugar de aprovechar las buenas conexiones internacionales que tenía el canario, todo cayó en un olvido eterno y aquello no cuajó.

Un olvido, un cierre y una reapertura, ¿demasiados tumbos para un centro con tantas joyas culturales?

En el año 2003, coincidiendo con la celebración del cincuentenario, recibimos un cierto apoyo para rescatar una colección que se llevó por toda Canarias. Ahí sí tuvimos el respaldo del Gobierno de Canarias, pero cuando esperábamos que esto fuera un despertar volvió la oscuridad. Sin embargo, no todo ha sido malo y, sobre todo, no nos podemos mostrar desagradecidos con la decisión que tomó el Cabildo cuatro años después de cedernos en uso la Casa de la Aduana de Puerto de la Cruz. Esto tiene sus problemas y sus limitaciones: estar pegados al mar no supone la mejor solución para resguardar una colección de arte. Este es un inmueble protegido y, por lo tanto, no puedes realizar ninguna intervención de mejora. La conclusión es que el MACEW merece un edificio acorde a la importancia de su obra.